Pražský unikát: Nové farmářské trhy budou bez igelitek

Zemědělské a potravinářské produkty najdete na těchto místech: Následující tři zářijové soboty se farmářské trhy konají také na Rašínově nábřeží.

V pátky 8. a 15. září hostí farmářské trhy Anděl. Farmářský trh se koná i v centru na pomezí Starého a Nového Města. Tržiště je otevřeno od pondělí do pátku. Ode dneška až do pátku se konají také Trhy na Jiřáku. Trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad sice změnily provozovatele, přesto mohou návštěvníci vybírat ze sortimentu farmářských produktů. Karlínské farmářské trhy se konají každou sobotu až do poloviny října. Až do pátku můžete navštívit trhy také na Tylově náměstí v Praze 2.