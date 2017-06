Nový ředitel pražských divadel. Výběr má být co nejprůhlednější

Co očekáváte od nového ředitele?

Očekáváme od uchazečů, že předloží koncepci rozvoje na příštích šest let. Denně to je tisíc sedaček ve třech hledištích v konkurenci soukromých subjektů v centru města. Pro Rokoko a ABC zadání zní, zjednodušeně řečeno: chceme současný umělecký jazyk, kvalitní repertoár, ale přístupnost širšímu publiku. Scéna divadla Komedie je městem navržená pro mladé diváky od dvanácti let. Uchazeči ale mohou navrhnout i jiné zaměření.

Proč měníte obvyklou „papírovou“ formu výběru?

Zdá se mi, že magistrát dělá výběrová řízení příliš formálně, což vede k tomu, že je na konci vybrán vždy dosavadní ředitel. Málokdo má chuť se přihlásit, protože se zdá, že to nemá cenu. Proto jsem sestavil komisi, která již svým složením s opravdu nezávislými tvůrci, jako je Dušan Pařízek nebo Miroslav Krobot, chce dát najevo, že výsledek není v tomto případě předem jasný. Slibuji si od toho, že se přihlásí víc uchazečů, abychom vybrali opravdu toho nejlepšího, a ne toho, který zbyl.

Chystáte veřejnou debatu, nebude jen pro divadelní kritiky?

Debata je určená lidem z oboru, ale i veřejnosti. Jde koneckonců o městské peníze. Chtěl jsem, aby město vysvětlilo, proč vrací scénu divadla Komedie zpět pod Městská divadla pražská, jednak abychom shrnuli, co od dalšího směřování těchto scén očekáváme, a také aby se uchazeči mohli na cokoli zeptat. Chci, aby byl proces výběru co nejtransparentnější, proto debata.