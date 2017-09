Přiláká inovovaný web za 800 tisíc turisty do Brna?

Turistické informační centrum (TIC) Brno na novince spolupracovalo s předními odborníky. „Zpočátku jsme uvažovali pouze o modernizaci stávající verze, ale ukázalo se, že časově, finančně a hlavně funkčně bude výhodnější portál změnit od základů,“ říká ředitelka TIC Brno Jana Janulíková. Změna zasáhla strukturu, informační data i grafickou podobu webu.

Vizuálně je portál založen na velkých autorských fotografiích a jednoduchém, nadčasovém designu. Na nové podobě portálu spolupracoval TIC Brno s odborníky z oboru webdesignu, grafiky a kódování. „Původní verze byla postavena na malých fotografiích a obsahovala abecední seznamy. Naším cílem bylo vyčistit aktuální web od nesmyslného obsahu a udělat ho atraktivnější,“ popisuje Jan Řezáč, uznávaný webový konzultant a autor knihy Web ostrý jako břitva. Informace jsou nyní řazeny do přehledných celků, které doporučují to nejzajímavější, co je v Brně možné vidět, zažít a ochutnat. To vše doplňují praktické informace o dopravě, ubytování i dalších službách včetně infocenter.

Přípravy nové verze GOtoBRNO.cz zabraly bezmála rok a půl. Portál nabízí i anglickou jazykovou mutaci založenou na autorských textech rodilých mluvčích. „Portál propaguje Brno jako město mladé duchem, s živým centrem a gastronomickou kulturou na vysoké úrovni. Město s moderní architekturou, které nabízí zábavu, relax i noční život. K návštěvě láká klíčové skupiny návštěvníků,“ doplňuje brněnská radní pro marketing a cestovní ruch Petra Rusňáková. Nový vzhled portálu vyšel městskou kasu na 800tisíc korun.