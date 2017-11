O ledovou plochu je velký zájem, podobně také o bazén, říká proděkan fakulty

Sportovní kampus Veleslavín Výstavba je rozložena do dvou základních etap, po jejichž dokončení by měl vzniknout komplex sportovišť.



Odhadované náklady na kompletní projekt jsou zhruba jedna miliarda korun.



V areálu vyroste gymnastická tělocvična, tělocvična pro míčové hry (obě ve velikosti 25 x 45 metrů), pětadvacetimetrový krytý bazén a také ledová plocha o rozměrech 27 x 57 metrů. Hotovo by mělo být v roce 2023.



Nedílnou součástí projektu je i podzemní parkoviště a další sportovní infrastruktura navazující na současné venkovní sportoviště areálu.



Přípravy pro výstavbu areálu začaly v roce 2013. Muselo se například vystěhovat Muzeum dělnického hnutí.