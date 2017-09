O penězích s dětmi mluvte odmala, kapesné neodkládejte

Finanční gramotnost dělá Čechům ještě stále problémy. Drtivá většina tuzemských rodin sice zvládá ze svých příjmů pokrýt základní potřeby, na druhou stranu asi třetina Čechů v uplynulém roce zažila období, kdy se dostala do minusu.



Kapesné Děti si také spoří. Průměrně mají v kasičce 1900 korun.

Děti od šesti do devíti let dostávají v průměru jako kapesné 136 korun. Dospívající mezi patnácti až osmnácti lety však inkasují pravidelně téměř sedm set korun.

Děti už si také čím dál častěji půjčují peníze navzájem. Průměrně jde zhruba o 250 korun, přičemž okolo 80 procent dětí se vrácení své půjčky od kamarádů dočkalo.

„Pokud by domácnosti přišly o hlavní zdroj příjmu, typicky by vydržely jeden až tři měsíce, než by si musely půjčit nebo se přestěhovat. Čtvrtina rodin by při výpadku příjmů s penězi dokonce nevydržela ani jeden měsíc,“ uvedl vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB Petr Hutla.

Podobně jako rodiče mají i ­děti ve finanční gramotnosti mezery. „Když jsme se ptali dětí, jak se vyznají ve světě peněz, tak nám samy přiznaly, že o hospodaření moc nevědí. Chtějí se ale dozvědět více,“ dodává Hutla. A ačkoliv se většina rodičů snaží své potomky finančně vzdělávat, podle třetiny z nich je za jejich finanční gramotnost zodpovědná také škola.

Že je nutné se o financích s ­dětmi bavit od útlého věku, potvrzuje také Gabriela Brůhová ze Sberbank. „Diskutujte s nimi, co kolik stojí, odkud se peníze berou a k čemu jsou dobré. Je dobré mluvit i­ o konkrétních věcech, jako například o rodinném rozpočtu či o fungování půjček,“ tvrdí Brůhová.

A kde mají děti největší mezery? „Při otázce, kolik co stojí, děti často tápou. Celkem dobře se vyznají v cenách základních potravin, tuší třeba, že rohlík stojí kolem dvou korun. Když jsme se ale zeptali na ceny zboží a ­služeb, se kterými nemají takovou zkušenost, jako třeba knih, začaly se jejich odpovědi výrazně rozcházet s realitou,“ uvedl lídr projektu Finanční vzdělávání ČSOB pro školy Václav Potůček.

Můžou si dovolit víc 25 Čtvrtina Čechů tráví pravidelně dovolenou v zahraničí. Více než polovina z nás si může také dovolit zdravější a kvalitnější potraviny.



Projekt této banky si pochvalují jak samotní ambasadoři, tak učitelé a děti. „Ohlas dětí byl velmi pozitivní. Protože k dětem nemluví paní učitelka, ale někdo zvenčí, téma mnohem lépe vnímají,“ říká Tereza Martínková, ředitelka Základní školy náměstí Curieových v Praze.

Děti dostávají kapesné v ­průměru od devíti let, což je výrazně nižší věk než ještě třeba před deseti lety. Přesto je dobré jim ho dávat co nejdříve. Je totiž praktickým cvičením nakládání s financemi. „Začněte klidně s­ pár desítkami korun na zmrzlinu nebo bonbony, ale dávejte je dítěti pravidelně. Právě pravidelný měsíční příjem totiž dítě poučí o hodnotě peněz,“ doplňuje Brůhová.

Odborníci na výchovu i finanční experti se však shodují, že nejhorší vliv ohledně peněz může mít na dítě špatný příklad rodičů.