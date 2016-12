O Vánocích raději nohu na brzdu

Co děláme za volantem špatně Jiří Patera odučil tisíce kurzů, ale nejen v Mostu. Pořádá je už od roku 1990, začínal v Rakousku. Jeho rukama prošli záchranáři, hasiči i policisté. Jen letos Centrum bezpečné jízdy v Česku proškolilo 8 000 řidičů integrovaného záchranného systému.



Největší chyby řidičů v zimě jsou podle něj nesprávná vzdálenost mezi vozidly a špatná technika brzdění.



Některé autoškoly podle něj řidiče špatně připravují. Lidé se neumějí připravit před jízdou, špatně v autě sedí, nesprávně drží volant a brzdit v nouzi se neučí, protože nemají povinná cvičiště.



Při jízdě na ledu neexistují podle něj žádná pravidla bezpečné jízdy. „Vlastně jedno ano. Zůstat doma,“ směje se. Na sněhu zpomalte, zvětšete vzdálenost mezi vozidly, více předvídejte vývoj na silnici.



Nutností jsou samozřejmě zimní pneu označené M+S a hlavně piktogramem tří vrcholů, vnitřní i vnější čistota oken, správná náplň v ostřikovačích. Na hory přibalte kvalitní sněhové řetězy.



Dupnu na brzdu. Se vší vervou. Auto spustí svou bubenickou show, když antiblokovací systém brzdí kola v pravidelných intervalech. I kontrolka kontroly stabilizace ESP bliká jako pominutá. Mám skvělé zimní gumy, nejsem plně naložený, ale stejně se můj Volkswagen Golf R sune z kopce, jako kdybych nebrzdil.

„Tahle ledová plocha je opravdu dobrá,“ popisuje Jiří Patera část polygonu v Mostě, kde zrovna trápím červenou bestii se tři sta koňmi pod kapotou.



Objednal jsem se na zdejší kurz bezpečné jízdy. A zkušený matador v tomhle oboru mi dává co proto. Jsem navíc pod skvělou ochranou, kolem mě se prohánějí desítky policejních aut. Strážci zákona se tu učí jako já zvládat krizové situace, brzdit v místech, kde to vypadá nemožně, a vyhýbat se překážkám, které před vámi vyskakují záludně jako v nějaké videohře.



„Tohle je pecka,“ ukazuje Jiří Patera na další technickou vychytávku. Pohyblivý pás. Přední kola ho přejedou, ale jakmile se ho auto dotkne zadními, pás cukne a auto na mokré ploše roztancuje. Je pak na řidiči, jak se se situací popasuje, neví přitom, jaké překážky před ním kde vyskočí. Někdy to jsou kužely, co nepoškodí vůz, někdy vodní trysky. Zkouším vypnout ESP, u tohoto nejrychlejšího golfu to jde. Auto pak lze utrhnout na zledovatělé zatáčce mnohem snáz, ale stejně elektronika zasahuje.

Ještě předtím, než jsem se dostal na překážky polygonu, prošel jsem dlouhým školením v učebně. Dozvídám se, že je nebezpečné řídit v bundě, protože se pásy dostatečně neutáhnou, a také, jak správně za volantem sedět. Zajímavá pasáž se týkala pneumatik. Často podceňovaná součást vozu je pro správné brzdění alfa a omega.

„Stačí mít špatně upravený tlak a auto přenáší síly úplně jinak, než má,“ vysvětluje můj školitel. A ukazuje na mnoha grafech, jak každá vteřina rozhoduje. Zdravý člověk zareaguje na překážku brzděním za 0,8 sekundy. Připočítejme ještě technickou prodlevu brzd a další parametry včetně rychlosti, stavu gum a počasí a dají se vypočítat brzdné dráhy. Pokud řidič nedodržuje správný odstup, je unavený a nebrzdí doplna s úplným sešlápnutím pedálu, zastaví se klidně o několik desítek metrů dál, než když dělá všechno správně. Podívejte se v boxu nahoře, jaké chyby děláme.