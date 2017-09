O whisky se začínají zajímat i ženy. Počet příznivců roste

V pátek 3. a sobotu 4. listopadu tam proběhne další ročník festivalu Whisky Life! Prague, který nabídne odborné komentované degustace a prezentace několika palíren a dovozců whisky.



Whisky Life! Prague Festival se koná 3. a 4. listopadu v Novoměstské radnici na Karlově náměstí.



Jako každoročně zde budou nejvýznamnějšími distributory v Česku a hosty ze zahraničí otevřeny a nabídnuty k ochutnávce lahve whisky, které se k nám ještě ani nedováží.



Vstupné je 470 Kč. V pátek je otevřeno od 16 do 23 hodin, v sobotu pak od 14 do 23 hodin.



V ceně je originální sklenka na whisky Glencairn se závěsnou šňůrkou na krk, Pepsi-Cola, festivalová brožurka na psaní degustačních poznámek, propiska a minimálně 10 degustací zdarma. Další ochutnávky jsou ke koupi za festivalovou měnu (1 Dram je 30 Kč). Více najdete na www.whiskylifeprague.cz.



„V dnešní době má už každá evropská země svůj whisky festival,“ říká deníku Metro organizátorka jediného festivalu tohoto druhu u nás Marta van Leeuwen.



Už chystáte pátý ročník festivalu. Co jste se za ty roky naučila?

Dá se říci, že se pořád učím, pořád vnímám tu proměnlivost trhu a trendy. Třeba nyní se hodně propaguje a je stále více v oblibě kouřová whisky. ale zároveň se začínají zajímat o whisky i ženy, které zase oslovují jemné ovocné tóny a vanilka.



Váš festival posiluje povědomí o whisky, každým rokem máte více návštěvníků. Chcete ještě růst? Jaké máte cíle?

Moje cíle vycházejí z mého vzoru – nizozemských whisky festivalů v Haagu a Altmaru, které jsou vyprodané dlouho dopředu,mají tisíce návštěvníků a velkou rodinu milovníků whisky. Ti se každoročně těší na tuto událost, kde už potkávají své stejně nadšené známé, whisky ambasadory a oblíbené whisky. Není to pouze o tom přijít a ochutnávat, ale zažít tu atmosféru, kde se každý může bavit s každým nad sklenkou whisky a její vůní a chutí.



Mluví se o akci i v zahraničí? Ještě před pěti lety podobný festival věnovaný whisky v Praze chyběl.

V loňském roce zrušili organizátoři sousední whisky festival ve Vídni a tamní příznivci, kteří jezdili i do Prahy, budou muset za whisky festivaly cestovat do Německa nebo k nám. V dnešní době má už každá evropská země svůj whisky festival a některé i několik. Whisky se hodně pije zejména v Nizozemsku, Belgii a Německu, své whisky festivaly už mají i ale v Polsku i Maďarsku. Je pravdou, že se tam setkáte i s jinými destiláty – rumy a koňaky, ale zde v Praze se držíme hlavně whisky. Proto je příjemné zjištění, že i u nás neustále počet příznivců whisky roste a hlavně si už všichni tuto událost hlídají. Co naplat, v kolektivu nadšenců tento nápoj chutná daleko více, než když si whisky upíjíte sami doma. Na festivalu si prostě můžete ochutnat za malé peníze nové druhy whisky, které jste ještě nepili nebo jste za ně nechtěli dát v baru peníze, protože jste nevěděli, zda vám bude chutnat. A také se vám věnuje široká škála odborníků.



Jak dlouho festival připravujete? Co všechno je třeba zařídit?

Festival se vlastně připravuje tak pět měsíců dopředu a prodej vstupenek se zahajuje od září, protože přes prázdniny se každý zabývá dovolenou. Což není zrovna ideální, když pomyslím, že festivaly v Nizozemsku jsou už dva měsíce před začátkem vyprodané. Nedovedu si ale představit Pražáka, který kupuje vstupenku půl roku dopředu. ovšem i to je mým cílem, jako organizátorky!



Jaké letos chystáte hosty nebo známá jména?

V minulých ročnících jsme zamířili trochu vysoko – byli hosty Jim Murray, John Lamond a John McCheyne, což jsou velké ikony ve světě whisky, letos máme exkluzivní masterclass Kavalan s Bernhardtem Schaferem a Michaelem Morrisem z palírny Nichedrinks a masterclass palírny Murray McDavid. Těšte se na skvělé komentované degustace.