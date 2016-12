Objevte Prahu, outdoorová hra, která funguje po celý rok

Krev, tma a bombardování. Utečte! Máte na to hodinu Podobná dobrodružná zábava jako Play Across Prague jsou i únikové hry.



Úkolem hráčů v těchto hrách je dobře se zorientovat v daném prostoru, najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase.



Každá „únikovka“ má nějaký motiv. Například při hře Pražský řezník se hráči snaží odhalit, kdo je vrah. Hru, která není vhodná pro lidi se strachem ze tmy, si můžete rezervovat na strachpodprahou.cz.



Trochu jinou atmosféru má hra s názvem Bombardování Prahy. Ta vás zavede do reálného historického protileteckého krytu ve Slezské ulici. Zde budete mít hodinu na to, abyste se dostali ven z bunkru, kterému hrozí výbuch. Více o hře na exitroomprague.cz.