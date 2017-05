Od zákazu k irským tancům: úsměv, rytmus a propni nohy

Irské tance prý vznikly kvůli zákazu bavit se. „Tanečníci totiž po celou dobu mají ruce pevně přitisknuté k tělu, a ­tak náhodný kolemjdoucí nepozná, že se uvnitř domu tančí,“ popisuje umělecká vedoucí z­ klubu irských tanců Rinceoirí a taneční školy Rida Vendula Tlustá legendu z­ dob, kdy na britských ostrovech proti sobě stáli katolíci a anglikáni.



Kvůli upažení rukou musíme na rozcvičce posílit ruce a ­střed těla. Dvacet kliků, ale ani protahování svalů a šlach nepodceňujeme. Stranou si mě bere Mája, aby mě naučila základní kroky a poskoky. Promenáda, sedmičky i točení se mi pak hodí do kruhového tance Every Men’s Chance. Počítání do osmi se ukazuje jako můj největší problém. Při tanci občas popletu pravou a levou nohu, což tolik nevadí, ale ve zrychlujícím se tempu se mi točí hlava.

Irské tance jsou hlavně o­ nohou. Vršek netančí vůbec. Dělí se na dva typy: softy a ­step. „Softy je to, co jsme teď dělali, hodně skoků a ­výskoků, spíš baletní. Kluci mají podpatek, tak dělají rámus. Ale holky ne,“ vysvětluje Vendy. Naopak step je hodně o rytmu. Nevyskakuje se tolik, spíš se dělají údery nohama.

Jak začít? Na první hodinu potřebujete sportovní oblečení.

Ideálně baletní piškoty, které stojí asi 300 korun (ale vystačíte si i s teniskami), pití a­ doporučuje se ručník. Školné pro začátečníky je 1600 Kč/hodina týdně nebo 2800 Kč/dvě hodiny týdně. Sourozenci mají slevy. Nejlepší je začínat okolo šesti let, ale do kurzů berou i aktivní dospělé a seniory. Více informací najdete na www.rinceoiri.cz/rida.

„Je to náročnější, člověk taky vyskakuje, ale ještě mají všichni zátěž v podobě stepových bot,“ říká Vendy. Obě stepové boty váží více než půl kila. „Nejsou to žádné lehoučké tenisky. Vpředu a vzadu je dřevo, navíc se musíte soustředit, abyste šli opravdu do rytmu. Pro mě je step mnohem náročnější než softy,“ říká Vendy, která se věnuje irským tancům už třináct let.

Dále se dělí na sólové nebo skupinové tance. Jedinec může buď samostatně vystupovat na soutěžích anebo se zaměřit na skupinové tance a vystupovat s nimi. „Ve skupině Rinceoirí se to dělí půl na půl, jedni chtějí soutěžit a druzí chtějí vystupovat,“ dodává Vendy a přiznává, že skupinu vystupování živí a tak jej zatratit nemohou. „Mě osobně daleko víc ba v í vystupování než soutěžení. Ale to soutěžení nás posouvá daleko dál,“ říká Vendy. V rámci taneční školy Rida pro veřejnost se spíš zaměřují na soutěže, ale také záleží na preferencí jednotlivého kurzu. „Učím mírně pokročilý kurz, kam chodí dospělí a nechtějí tolik soutěžit a tancují spíše pro radost. Tak s nimi občas udělám zábavnější hodinu, aby pořád nedřeli na soutěže,“ dodává Vendy.

Rinceoirí spolupracuje s ­kvalifikovanou lektorkou Leanne Gray, která je součástí londýnské školy McGahan Lees Academy, jedné z nejlepších na světě. Na britských ostrovech a v Americe mají úplně jiný styl. „Hodně nás posunuje nahoru. Když přijede, tak nás učí jejich kroky, jejich styl a způsob tancování, což nám pak v soutěžích pomáhá,“ říká Vendy. Porotce hned podle kroků pozná, kdo je z jaké školy, a to taky občas přidává body.



„Driluje nás. Ví, jak funguje tělo, tak fyzička. Umí nás psychicky připravit na soutěž. Oproti minulé lektorce, kterou jsme měli, tak je to moc velký posun, členové, kteří se věnují soutěžení, tak hodně postoupili nahoru,“ usmívá se Vendy. Leann y už netančí, ale její sestra tancuje hlavní roli v Lord of the Dance. „Tu jsme viděli tancovat, a to byl zážitek,“ vzpomíná Vendy.

Výzva Deník Metro představuje pražské sportovní kluby. Chcete také představit váš klub? Dejte nám o sobě vědět a napište nám na e-mail: lucie.mottlova@metro.cz.

Redaktor si s vámi vyzkouší jeden trénink, napíše článek, který vám přiláká nové členy. Na oplátku si můžete vyzkoušet, jak se ráno rozdává deník Metro, třeba u vás na stanici. V dresech vašeho týmu můžete čtenáře nalákat na článek, jak hrajete vy.

S Leanne pořádají letní školu na pět dní v ­Praze. „Snažíme se to dělat, co nejvstřícnější. Je to rozděleno podle úrovní, aby každého viděla a poradila,“ dodává Vendy. I dospělí mohou při letní škole chodit do práce a odpoledne mají hodinu. Rinceoirí by do budoucna rádi oživili tradici celovečerních představení skupiny. První vystoupení s příběhem plánují za rok na květen. Pokud chcete tanečníky a tanečnice vidět naživo, můžete se na ně podívat na mezinárodní soutěži 27. května od 15 hodin v ZŠ Kunratice. Vstupné je 200 korun.



Kdybyste sami chtěli začít, tak nejprve softy s jednou hodinou týdně. Po roce se přidává step a navíc druhá hodina týdně. „Postupně, jak se dotyčný posouvá i na soutěžích, lektor rozhoduje, jestli ho posune do dalšího kurzu. A­ z ­těch nejlepších z taneční školy Rida si vybíráme do skupiny Rinceoirí,“ vysvětluje Vendy fungování klubu irských tanců.

Nejmladší děti začínají v šesti letech. Horní hranice dětí není, ale zařazují je mezi dospělé, pokud jsou šikovnější a nezlobí či nevyrušují na kurzech. Vedou také kurzy čistě pro dospělé. „Tipuju, že mám dospělé od 20 do 50 let a tančíme i jen tak pro zábavu,“ dodává Vendy. Přihlásit se do kurzu může úplně každý.