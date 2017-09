Odborníci na IT zoufale chybí

Úspěch každé firmy dne závisí na informačních technologiích. Odborníků v IT je v Česku kolem 160 tisíc, přesto na trhu práce chybí. O to víc si firmy hýčkají své stávající pracovníky a lákají k sobě čerstvé absolventy.

Podle analýzy Českého statistického úřadu se v roce 2015 v oblasti informatiky na veřejných a soukromých vysokých školách vzdělávalo 20,9 tisíce studentů. Téhož roku absolvovalo 4,4 tisíce z nich. Od roku 2012 počet posluchačů oborů IT mírně klesá.

„V oblasti IT se stalo novým trendem začít pracovat hned po střední škole. Studenti si sice uvědomují důležitost vysokoškolského vzdělání a 98 procent našich maturantů si přihlášku na vysokou školu podá, ale stále častěji se stává, že studium přeruší nebo ukončí, aby využili pracovní příležitosti, které jim sílící poptávka firem nabízí,“ popsal Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky.

Už před dvěma lety personalisté hlásali, že IT odborníků by se v Česku uživilo dvakrát tolik. Dnes je propast mezi poptávkou firem a nabídkou pracovníků ještě hlubší. „Sílící zájem o naše studenty a absolventy jsme poprvé registrovali už před 15 lety a v posledních třech letech raketově stoupá. Nyní firmy oslovují naši školu se stovkami pracovních nabídek ročně.

Jejich intenzita se zvyšuje především před prázdninami, kdy firmy loví absolventy na HPP i studenty na brigádnické pozice. Poptávka firem více než trojnásobně překračuje nabídku pracovního trhu,“ uvedl Vodička.

Experti technických a informačních oborů si většinou práci nehledají, ale vybírají. Kvůli převisu poptávky nad nabídkou si je firmy přetahují navzájem. Vábí je na nadstandardní benefity, ale také na možnosti dalšího profesního rozvoje a kreativní práci s technologickými novinkami.

Úzký výběr IT specialistů na trhu navíc způsobuje, že firmy slevují ze svých nároků na kvalitu pracovníků. „Kvůli nedostatku odborníků v IT dochází k přeplácení, nezdravému rozmazlování a v konečném důsledku i snižování výkonnosti pracovníků v IT. Situace na trhu dovoluje dobře přežívat i méně schopným specialistům,“ míní Michal Pavlorek, e-commerce director ve společnosti eD systém Czech. „Nedostatek odborníků pociťují především nové disciplíny jako user experiense a pak také starší technologie, na nichž často běží nejdůležitější systémy,“ dodal Pavlorek.