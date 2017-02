Odumřelý strom čeká na konečnou ránu již přes rok

„Již přes rok chodce před domem v ulici Anny Letenské ohrožuje. Firma pečující o zeleň přitom odstranění stromu již několik měsíců plánuje,“ stěžuje si čtenář deníku Metro Petr Kotek. Michaela, která si ulicí zkracuje cestu domů do Mánesovy ulice, kvůli akátu raději přechází na druhý chodník. „Nestojím vůbec o to, aby mi spadl na hlavu,“ vysvětluje deníku Metro, který se na strom vyrazil podívat.



Radnice Prahy 2 podle mluvčí odboru životního prostředí Michaely Stiborové naplánovala odstranění uschlého akátu do konce období vegetačního klidu, tedy konce března tohoto roku. Nebezpečí pádu stromu na chodce podle nich do té doby nehrozí. „Většinou se nestává, že by uschlý strom spadl, proto zůstávají na svém stanovišti o něco déle. Ošetření takového stromu již není možné, neboť je stoprocentně suchý,“ říká Stiborová.



V Praze 2 došlo k nečekanému vyvrácení akátu naposledy minulý rok, a to v ulici Budečské, kde zdemoloval dvě auta. Arboristé u stromu následně zjistili poškození škůdcem dřevomorem kořenovým. Následně mu zde padlo za oběť šest dalších.

„Ukázalo se, že i další stromy v ulici jsou napadené. I když stromy nebyly v koruně proschlé a měly listy, bylo zapotřebí je z provozně bezpečnostních důvodů pokácet,“ dodává Stiborová, podle které se městská část snaží podobným incidentům předcházet pravidelnými kontrolami.



Péči o dřeviny ve veřejné zeleni si ve většině případů řeší městské části samy. Podle dendrologa Aleše Rudla však k tomuto úkolu přistupuje každá po svém. Některé totiž vítají zapojení a informace od místních raději než jiné. „V případě zmíněné Prahy 2 nebo 4 jsou tyto mechanismy v pořádku. Uschlý trnovník akát či jiný strom, který byl zvyklý růst šikmo, patrně ještě chvíli vydrží. Všechno záleží na kvalitě kmene. Pokud by ale do něj někdo vrazil třeba autem nebo na strom zkoušel vylézt, půjde k zemi,“ popisuje Rudl.

Během každého roku podle dendrologů v metropoli uschne asi dvacítka stromů. Ty obvykle městské části odstraňují obratem. Pokud ale zaúřaduje nepříznivé počasí, silný vítr nebo jiná mimořádná událost, pustí se do kácení pražští hasiči. „Poslední případ jsme řešili dnes v půl osmé ráno na Karlínském náměstí. Hasiči z centrály odstraňovali nahlášenou čtyřmetrovou větev, která visela ze stromu nad chodníkem. K odstranění větve použili motorovou pilu a případ předali policii,“ popisuje mluvčí hasičů Pavlína Adamcová.

Za loňský rok hasiči v Praze vypomohli více než čtyřtisíckrát. Zásahů kvůli kácení stromů je ale podle Adamcové minimální množství. „Kácení či prořezání stromů je vedeno jako technický zásah, což je také například pomoc zdravotnické záchranné službě, otevírání uzavřených prostor, zavírání nebo čerpání vody, vyprošťování z výtahů,“ doplňuje Adamcová.