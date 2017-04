Oheň při čarodějnicích můžete zapálit v lese jen na povolených místech

Opéct buřta i upálit čarodějnici. Tady to jde bezpečně Pokud budete mít chuť na grilování v lese, můžete vyrazit do Ďáblického háje, Chuchle či Obory Hvězda.



Pikniková místa v pražských lesích najdete na těchto místech: Ďáblický háj (V Lomu) – Hloubětín (Louka u Hořejšího rybníka) – Kunratický les (U Gizely nebo vyhlídka) – Prokopské údolí (Klukovice u dětského hřiště) – Hostivař (parkoviště u přehrady) – Chuchelský háj (V Lomu) – Řepy (v areálu zdraví) – Divoká Šárka (Na Rovinách).



Chcete být raději v centru dění a více mezi lidmi? Grilovat v parku můžete: v Královské oboře (při cestě na Císařský ostrov, u Malé říčky nebo podél Podmokelské dráhy) – v Oboře Hvězda (pod rybníkem nebo u domu oborníka) – na Petříně (Růžový sad u Hladové zdi) – na Vítkově (u Nových schodů nebo na Pražačce).



Pikniková místa jsou vybavena lavičkami k posezení, odpadkovým košem a některá i přístřeškem či altánem. Lesníci sem příležitostně donášejí dřevo. Na to však nelze spoléhat stejně jako na to, že kolem bude dost spadlých suchých větví. Lepší je si donést dřevo vlastní.



Postavení stanu či přístřešku na těchto místech povoleno není.



Místa ke grilování a piknikům v Praze, která má na starosti pražský magistrát, bezpečně poznáte. Jsou totiž označena cedulí s nápisem Piknikové místo. Najdete tu i návštěvní řád, který obsahuje mimo jiné informace, za jakých podmínek je možné rozdělat oheň, a zásady, jak používat bezpečně přenosný gril.



Plochám bez cedulí, kde není dovoleno grilovat, je třeba se vyhnout obloukem. Za porušení vyhlášky totiž strážník může udělit pokutu až do výše 5 tisíc korun nebo celou věc postoupit příslušnému správnímu orgánu. I tak nepovolená místa ke grilování Pražany lákají.