Omezí provoz kol v centru? Praha 1 řeší cyklisty na pěších zónách

Zejména na sociálních sítích se šíří spousta dohadů, co a proč tedy Praha 1 přijala.

V prvé řadě bych rád zdůraznil, že Praha 1 nenařídila zákaz provozu kol a neuvažuje ani o žádném plošném omezení. Celá situace je vyvolána požadavkem policie, která eviduje neúnosnou situaci na některých pěších zónách v rámci historického centra města. Tuto situaci způsobují nejen provozovatelé různých elektrokol, elektrokoloběžek a dalších podobných zařízení, ale ve velké míře také neohleduplní cyklisté.

Radní pro dopravu Prahy 1 Richard Bureš

Rada městské části Praha 1 tak svým usnesením uložila Odboru dopravy, aby posoudil odborným pohledem situaci na nejkritičtějších místech pěších zón a navrhl řešení možnou časovou regulací, a to maximálně v rozsahu plného provozu, tedy od 10 do 18 tak, aby ti, kteří využívají kolo pro své cesty do práce, nebyli omezeni.

Jak by opatření mělo vypadat

V praxi by takovéto opatření znamenalo, že například na Můstku, kde je koncentrace lidí enormní, by cyklisté mohly trasou projíždět do 10 hodiny a poté by měly dvě možnosti - kolo v trase po Můstku vést cca 300 metrů a dále pak pokračovat v jízdě, nebo využít trasy Příkopy, Havířská, Rytířská, Národní, tedy inkriminovaný úsek objet.

Praha 1 má pověst místa, kde cyklistice nepřejí. Jak to vidíte vy?

Praha je vyhledávaným turistickým místem, které nabízí ucelené historické centrum. Na rozdíl od některých evropských měst ale nedisponujeme širokými bulváry, které jsou pro cyklistiku v centru města vhodné. Na druhou stranu, když nyní plánujeme změnit v některých ulicích dlážděný povrch na asfalt a umožnit tím využití těchto komunikací cyklisty, setkáváme se s negativním stanoviskem nejen Odboru památkové péče, ale i Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Chápu, že co se týká cyklotras, má Praha značné nedostatky. Je však třeba vnímat potřeby všech skupin obyvatel a účastníků silničního provozu. AutoMat je známy svými požadavky na různá omezení či úplné vyloučení automobilové dopravy z mnoha míst. My nyní chceme jen zavést pořádek na pěších zónách ve smyslu platných pravidel.

Dlouhodobě vás kritizují cyklisté i různé městské organizace například za nedostatek stojanů. Jak je na tom Praha 1 s infrastrukturou pro cyklisty?

V našich plánech samozřejmě myslíme i na cyklisty. U plánovaných dobíjecích stanic pro elektromobily jsem požádal o možnost doplnění dobíjení elektrokol a návrh stojanů. Stejně tak v projektu safe boxů, které v Praze chybí, existuje varianta se stojany na kola. Pravdou však je, že Magistrát má na tyto věci v rozpočtu mnohonásobně více peněz a několik odborů a poradenských firem, které mají tyto věci přímo v kompetenci. Každý se má věnovat tomu, co je v jeho kompetenci a realizovat to, co si většina obyvatel žádá. A já necítím, že by v Praze 1 byla ze strany našich obyvatel takováto poptávka.

Podporujete cyklistiku? Chystáte na jedničce něco pro cyklisty?

V každém plánu výrazné revitalizace s cyklisty počítáme, a to všude tam, kde to je technicky možné. Ve stádiu spuštění je například úplná revitalizace ulice Národní. V její druhé části, tedy mezi ulicí Spálená a Jungmannovým náměstím se počítá nejen se zřízením kruhového objezdu na konci, zobousměrněním dopravy, ale i se zřízením cyklopruhu. Dalším takovým projektem je zklidnění Malé Strany, kdy je do rekonstrukce křižovatky Vítězná/Újezd také zahrnut plán na vytvoření cykloobousměrky, která opět výrazně pomůže cyklistické dopravě v daném místě.

Je opravdu nutné s vaničkou vylít i dítě, tedy kvůli elektrokoloběžkám a podobným vynálezům připravit i zákaz vjezdu kol?

Nesouhlasím s tím, že by povinnost vést kolo na nejkritičtějších a zcela přeplněných pěších zónách byla radikálním zásahem do svobod občanů. Občané jsou přeci i ti chodci, pro které je pěší zóna primárně zřízena a kteří jsou (ano, jen některými) cyklisty ohrožováni. Důležité je, že k posouzení vpuštění kol na pěší zóny existují jasná pravidla. Praha 1 byla dlouhodobě benevolentní a de facto souhlasila s jízdou kol i tam, kde by podle těchto pravidel jejich jízda povolena být nemohla.

Pokud bude platit zákaz, připravíte objízdné trasy? Uvažuje např. o moderní řešení tedy o zobousměrnění jednosměrek pro cyklisty?

Ano, samozřejmě s touto variantou počítáme. Rada proto uložila Odboru dopravy, aby ke každému navrženému opatření připravil i znázornění objízdné trasy dle možností daného místa.