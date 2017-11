Pachatelé znásilnění své oběti dobře znají

V Evropě jsou tresty za znásilnění výrazně přísnější Každá země přistupuje k tomuto trestnému činu rozdílně. V Česku je horní sazba osm let.



Ve Francii pachatel odejde od soudu minimálně s 15 lety vězení. Pokud znásilní oběť pod 15 let, těhotnou ženu, nebo partnerku či manželku, může mu soud uložit až 20 let. Pokud použije mučení, nebo oběť dokonce zemře, čeká ho až 30 let.



V Belgii je nejnižší trest deset let, jestliže je oběti více než 16 let. U nezletilých postižených mezi 14 až 16 lety hrozí násilníkovi 15 až 20 roků žaláře. Je-li obětí dítě mladší deseti let, je sazba určena v rozmezí dvacet až třicet let.



V Itálii lze vyfasovat za znásilnění manželky nebo partnerky až dvanáct let.



Na rumunské pachatele myslí tamní trestní řád pěti až dvanácti lety, pokud je oběť v péči pachatele a pokud ji zneužije vedle násilí i k výrobě pornografie.