Památek je málo. Poslední poválečná přibyla před deseti lety, říká historik architektury

Budova vyrostla na místě domů zničených při bojích o rozhlas v roce 1945. Podle plánů měla být první stavbou na nové magistrále, hlavní severojižní třídě města, která by se napojila na Nuselský most a jíž by padlo za oběť několik bloků vinohradských domů. Inspirací pro ni byl západní směr brutalismu a technicismu.

