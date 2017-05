Parkovací Robin Hood se vrátil do Zlatnické

Ve Zlatnické ulici v centru metropole padala dřív jedna pokuta za druhou. Pak vzal ale situaci do rukou neznámý sprejer a vše se pomalu začalo obracet k lepšímu. Červený nápis „Místo častých pokut“, který sem s pomocí předchystané šablony nasprejoval na obrubník, tehdy u místních vzbudil obdiv i zvědavost. Parkovací Robin Hood, jak zde začali neznámému přezdívat, se nyní, téměř po roce, na místo opět vrátil, aby znovu obnovil vybledlé a deštěm smyté varování.



„Tak to je gól. Ten chlápek tu byl zas,“ směje se řidič Václav, který si prý po prvním přečtení nápisu na obrubníku raději zapnul u svého parkujícího auta blikačky. Nápis podle něj pomohl nejen jemu. „Tahle ulice je děsně úzká, takže když tu přes zákaz zaparkujete, nejde tudy skoro projet. Spousta těch, kteří to chtěli i přes zákaz parkování risknout, si navíc varování opravdu přečetla a odjela jinam,“ dodává Václav.

Podle místních neznámého přestalo bavit pozorovat, jak zde dostávají nepozorní řidiči jednu pokutu za druhou, popadl tedy sprej a vyrobil varování. Identita parkovacího Robina Hooda zůstává dodnes utajena nejen jim, ale také radnici Prahy 1 i pražským strážníkům.

Podle jejich mluvčí Ireny Seifertové přitom Zlatnická mezi ostatními ulicemi první městské části nijak nevyčnívá. „Jde o užší ulici, která je frekventovanou tepnou. Jako na mnoha jiných místech v centru tu panuje dopravní nekázeň. Ačkoliv v uvedené části ulice platí zákaz zastavení, stává se, že v místě řidiči svá vozidla zaparkují. V případě větší dodávky pak nastává problém s průjezdností linkového autobusu či větších vozidel a automaticky vzniká dopravní zácpa v celém okolí,“ vysvětluje Seifertová.

Parkovací Robin Hood se navíc, podobně jako jeho legendární jmenovec, pohybuje podle Seifertové na hraně zákona. Pokud by ho totiž strážníci chytili při činu, měl by na krku přestupek proti veřejnému pořádku. „Šlo by o znečištění veřejného prostranství. Zde je možnost uložení blokové pokuty na místě až pět tisíc korun,“ vysvětluje Seifertová.