Parkoviště? Smíchovská školka se bojí nových sousedů

Pokud jste v posledních dnech projížděli Nádražní ulicí směrem k Andělu, patrně vám vpravo neunikl zbrusu nový nápis na plotě u místní mateřské školky: Pronajmu tento pozemek 1966 m².



Pro školku, které prostor donedávna sloužil jako dvůr, bylo však jeho umístění poslední kapkou. Nejen že už sem s dětmi nesmějí na pískoviště nebo si opéct špekáček na ohništi, ale navíc se bojí, k čemu nový nájemce začne pozemek využívat.

Smíchov City Na místě pustnoucí plochy kolejišť smíchovského nádraží má v budoucnu vzniknout developerský projekt. Počítá i s novou školkou.



Nejdříve vyrostou tři bloky domů, kde budou byty, kanceláře a v přízemí obchody. Po prvních domech se do roku 2021 začne stavět i­ 28 metrů široký bulvár.



„Klidně tady může vzniknout parkoviště pro tiráky nebo nevěstinec. Ty záměry se tady střídají tak často, že už ztrácíme přehled. V budoucnu tu má nový soukromý vlastník v plánu stavět snad hotel nebo kanceláře. Pokud ale pozemek do té doby pronajme, je na něm nejspíš možné cokoliv,“ řekla deníku Metro vychovatelka z Mateřské školy U Železničního mostu Petra, která si nepřála ve článku zveřejnit celé jméno.

Poté, co od radnice Prahy 5 získala před časem pozemek soukromá firma, nastaly podle vychovatelek školce těžké časy. Nejdříve na doporučení radních musely dětem zakázat chodit do části areálu s pískovištěm, protože zde hrozil údajný propad půdy. Později raději přestaly chodit za chodníček, který tu slouží jako hranice mezi pozemky, úplně.

„Od firmy máme nyní slíbeno, že se hranice ještě posune v náš neprospěch směrem ke školce. Dojde také k posunu celého hraničního chodníku i stavbě nového plotu. Víc zatím nevíme,“ dodává Petra.

O osudu pozemku vedle školky rozhodla před časem samotná Praha 5, dříve byl v jejím vlastnictví. Ta se ho ale nakonec rozhodla vyměnit za jinou parcelu v Prokopském údolí.

„Bylo to z důvodu, aby onen pozemek v Prokopském údolí nebyl zastavěn. V současné době pozemek u školky patří soukromé firmě. Pokud je tedy někde inzerován pronájem, je to čistě věc vlastníka, tedy firmy,“ vysvětluje Jitka Drmolová z tiskového odboru Prahy 5.

Podle předsedy představenstva společnosti Property N 74 Petra Pavla, který na plotě pozemku v Nádražní ulici nabízí pronájem pozemku, není on ani jeho tým žádná banda predátorů. „Před více než rokem nám městská část povolila postavit na pozemku administrativní budovu. Ta se má v budoucnu stát součástí developerského projektu s názvem Smíchov City. Než se ale za pět, šest let začne stavět, nabídli jsme pozemek k pronájmu. Není to tedy tak, že bychom chtěli dětem brát park nebo něco podobného,“ hájí se Pavel.

Jak ale pozemek vedle školy nový nájemce využije, není jeho majitelům známé. Ač se jedná o stavební parcelu, potenciální stavba by do té doby znamenala shánění povolení městské části. Na černé scénáře vedení školky, že na pozemku může vzniknout třeba provizorní parkoviště, však může dojít. Pavel do budoucna nevylučuje ani úplný zánik místní školky. „Projekt Smíchov City totiž v budoucnu počítá s vybudováním jiné uprostřed nově vzniklého parku. Pochopitelně se mohou najít tací, co se ke školce brzy přivážou s tím, že ji zbourat nenechají. Ale ruku na srdce: Budou se mít děti lépe ve školce v parku, nebo u rušné Strakonické ulice plné kouřících aut?“ doplňuje Pavel.