Party a dýňové workshopy, ale i strašidelné stezky pro děti

Výběr strašidelných akcí v metropoli Praha 1 Po stopách Drákulova tajemství se můžete vydat do Muzea Grévin až do 5. listopadu. Průvod pražských strašidel vyrazí 1. listopadu v 18 hodin od Prašné brány a projde uličkami Starého Města. Lucky Hazzard Halloween Party 2017 začíná dnes od 19.30 hodin v Rock Café Prague. Halloweenský brunch a dětskou party můžete navštívit zítra od 10 do 11.30 hodin.

Praha 2 Slavnosti dýní a dušiček rozsvítí farmářské trhy od 8 do 16 hodin zítra na náplavce Rašínova nábřeží.



Halloween Party 2017 roztančí klub La Loca od 21 hodin 31. října.

Praha 3 V Ulitě, Domě dětí a mládeže Prahy 3, si připravili akci Kostlivení. Na programu 31. října od 17 hodin jsou tvořivé dílny a divadlo.

Praha 4 Yelloween 2017 ve Žlutých lázních s opékáním buřtů, dílničkami i divadlem začíná ve 12 hodin v neděli. Strašidlácký rej obsadí 4. listopadu od 15 do 17 hodin DDM JM, Květnového vítězství. Připraven je maškarní strašidlácký rej se soutěžemi, tancem a tematickou výtvarnou dílnou.

Praha 5 Halloweenské dekorace si můžete vyrobit na workshopu v Rodinném centru Pexeso na Zbraslavi 30. října od 14 hodin. Akci zakončí lampionový průvod od 17 hodin.

Praha 6 Duše a dušičky 2017 4. listopadu od 14 do 19.30 hodin v Letohrádku Hvězda. Vstup je zdarma.

Praha 7 Zatančit si můžete dnes a zítra od 22 hodin v SaSaZu na Halloween party 2017. Světýlka Halloween v botanické v Troji se rozsvítí 31. října, program začíná už od 15 hodin.

Praha 8 Halloweenské veselí v Karlínském Spektru na vás čeká v neděli od 16 do 18.30 hodin. Dílničky a divadlo zabaví malé návštěvníky, turnaj v deskové hře Žižkovské strašidelno pak větší. Akci zakončí halloweenský průvod, který ozáří Karlínské náměstí.

Praha 9 Galerie Harfa připravila na 31. října od 16 do 19 hodin Strašidlení. Počernická světýlka aneb tajemným Chvalským podskalím vás provedou starými Chvaly. S lucerničkami a lampiony se vychází v 17 hodin 5. listopadu od ohniště u Chvalské tvrze.

Praha 10 V Hostivařském lesoparku si můžete projít strašidelnou stezku odvahy zítra. Start je u dětského hřiště nad zookoutkem z ulice Mírového hnutí. Druhá stezka se půjde 4. listopadu v Kunratickém lese, start je cca 150 m od metra Roztyly směrem k restauraci Za Větrem. Děti do 6 let startují od 17 do 18.30 a větší do 20 hodin. Registrace na info@kouzelny-svet-skritku.cz. Akce Strašidla jsou tady aneb Halloween v DDM Praha 10 se koná 1. listopadu od 16 do 18 hodin v Domě UM v Uhříněvsi.