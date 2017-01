Pejskaři, pozor. Město už zase chystá vyhlášku

„Úřad na nové vyhlášce začal pracovat, protože tu stále existuje platné usnesení rady města, které nelze přehlížet,“ vysvětluje primátorka Adriana Krnáčová.



S původně připravovanou vyhláškou nesouhlasilo více než dvacet městských částí a Krnáčová přiznává, že se návrh nelíbil ani jí. „Bylo logické, že ji odmítaly kvůli vymezení území, kde by psi mohli volně pobíhat,“ dodává pražská primátorka.



Úřad se nyní chce pokusit připravit novou, smysluplnější vyhlášku, ve které místa, kde se psi nemohou pohybovat volně bez vodítka, budou po dohodě společně s městskými částmi specifikována předem. „Nechci šikanovat pejskaře, kteří by v podstatě dopláceli na to, že lidé si své psy nedokážou vychovat. Na druhou stranu ale chápu, že když proti vám běží cizí pes a není na vodítku, není to úplně příjemné,“ řekla Krnáčová, která s tím má jako pejskařka sama nepříjemné zkušenosti.



Anketa pro starosty

1) Potřebuje Praha psí vyhlášku? Pokud ano, tak proč?

2) Kde ve vaší městské části by měli psi běhat volně?

Starosta Oldřich Lomecký.

Praha 1 - Odpovídá starosta Oldřich Lomecký.

1) Uvítám vyhlášku, která by přesně definovala místa, kde je možné pustit psa bez vodítka. Informace uvítají nejen naši pejskaři, ale i ostatní lidé, kteří chodí na svá oblíbená místa, jako jsou třeba maminky s dětmi, které se psů naopak obávají.



2) Volné pobíhání navrhujeme v parku Kampa, Jelení, v části Vrchlického sadů, Klárova, na nábřeží Ludvíka Svobody a na Petříně.

Starostka Jana Černochová.

Praha 2 - Odpovídá starostka Jana Černochová.

1) Město ji potřebuje, zejména proto, že ve stávající vyhlášce není jednoznačně definováno, co je to volný pohyb psů. Právě to znamená problém při případném udělení pokuty.



2) Místa, kde mohou psi volně pobíhat, jsou určena rozhodnutím rady Prahy 2. Do nové vyhlášky jsme navíc navrhovali i plochu na náměstí Míru, vedle sv. Ludmily.

Místostarosta Jan Materna.

Praha 3 - Odpovídá místostarosta Jan Materna.

1) Praha potřebuje vyhlášku, aby bylo možné upravit pravidla pro soužití psů a jejich majitelů s různými skupinami obyvatel, které si stěžují na omezování ze strany některých chovatelů psů.



2) V tuto chvíli máme v Praze 3 vymezeny plochy pro volné pobíhání psů například v parku Židovské pece nebo na vrchu Svatého Kříže.

Starosta Petr Štěpánek.

Praha 4 - Odpovídá starosta Petr Štěpánek.

1) Ano, metropole potřebuje psí vyhlášku. Pohyb psů je možné kvůli bezpečnosti lidí, ale i psů regulovat.



2) V naší městské části máme už čtrnáct takových ploch, kde je možné nechat psy pohybovat volně. Jedná se například o park Třešňovka, další je v ulicích V Zápolí, Durychova a Boleslavova. A připravujeme jednu další v parku Na Pankráci.

Starosta Radek Klíma.

Praha 5 - Odpovídá starosta Radek Klíma.

1) Pokud v současné době něco chybí, pak stanovení pravidel pro pohyb psů na jiných veřejných prostranstvích, jako jsou chodníky, náměstí a další. Určitě je třeba zároveň říct, že pes při volném pohybu musí být pod dohledem pána.



2) Předpokládám, že o přesném výčtu ještě budeme jak na radnici, tak s občany diskutovat.

Starosta Ondřej Kolář.

Praha 6 - Odpovídá starosta Ondřej Kolář.

1) Metropole žádnou podobnou vyhlášku aktuálně nikterak zoufale nepotřebuje. Sebelepší vyhláška magistrátu totiž nedokáže garantovat to nejdůležitější – zodpovědné chování zdejších majitelů psů.



2) Vskutku dobře vycvičení psi si dle mého osobního názoru mohou běhat volně kdekoliv, kde nikoho jiného neomezují.

Starosta Ondřej Mirovský.

Praha 7 - Odpovídá místostarosta Ondřej Mirovský.

1) Považuji za smysluplné po dohodě vymezit, kde se mohou psi pohybovat na vodítku a kde bez něj.



2) Rozšíření ploch jsme navrhli především v oblasti Stromovky a Letenských sadů. Venčit psy bez vodítka by mělo být umožněno také na Štvanici, u stanice MHD Vltavská, v části Císařského ostrova a na některých místech na nábřeží.

Místostarosta Matěj Fichtner.

Praha 8 - Odpovídá místostarosta Matěj Fichtner.

1) Ano, pohyb psů v hlavním městě by se měl regulovat vyhláškou, a to nejen z bezpečnostních důvodů, ale také z důvodů ochrany životního prostředí.



2) Volný pohyb psů nevadí na zahradě nebo v nemovitosti u majitele, na psí louce, kterých vybudovala Praha 8 mnoho, a v odlehlých lokalitách, kde to ostatním lidem nevadí.

Místostarosta Tomáš Holeček.

Praha 9 - Odpovídá místostarosta Tomáš Holeček.

1) Praha vyhlášku potřebuje, je téměř posledním městem v Česku, které vyhlášku o psech nemá.



2) Dokážeme si představit, že volné pobíhání psů by u nás na devítce bylo možné třeba v oblasti Krejcárku a několika dalších volných přírodních veřejných prostorách, například Krocínka, Klíčovský lesopark, lesopark u Proseckých skal apod.

Starosta Vladimír Novák.

Praha 10 - Odpovídá starosta Vladimír Novák.

1) Regulace pohybu psů je potřebná. Zároveň ale nesmí zásadně znemožňovat volný pohyb psů.



2) Zákaz by měl být pouze na jasně vymezených místech typu dětská hřiště a výjimečně v některých částech parků. Je vhodné vytvořit dostatečně rozsáhlou síť ploch pro volné pobíhání psů. Na ostatních místech by bylo nutné mít psa na vodítku.