Pes místo prášků. Výcvik je náročný

Cvičíte vodicí i asistenční psy. Jaký je rozdíl?

Vodící psi pomáhají lidem se zrakovým hendikepem. Asistenční psi lidem s tělesným postižením, poruchami autistického spektra, dětem s následky dětské mozkové obrny, lidem s posttraumatickým syndromem či stavy úzkosti. Asistenční signální psi pomáhají lidem se sluchovým handicapem, lidem s částečnými či úplným ztrátami vědomí i diabetikům.



Jak může vycvičený pes pomoci dítěti s autismem?

Pouze svou přítomností dokáže okolí upozornit na to, že se nejedná o rozmazlené či nezvládnutelné dítě, a tím tak usnadňuje život rodičům i dítěti. Pes dokáže autistickému dítěti pomáhat při překonávání úzkostí, nejistoty a strachu, zvládne přerušit nežádoucí stereotypní chování či sebepoškozování. Pes dokáže dítě zastavit v nebezpečné situaci a po kratší dobu ho i udržet a pohlídat na určeném místě. Zcela přirozenou a nenásilnou formou dokáže pes být pro dítě velkým pomocníkem při rozvoji jeho schopností přesně dle jeho potřeb, ať už se jedná o rozvoj jemné či hrubé motoriky, koncentrace, čtení, počítání i rozvoj v citové oblasti. Je prokázáno, že pozitivní přínos psa dokáže u autistů výrazně omezit, v některých případech i zcela ukončit, nutnost medikace. Autisté mají často také tendenci k útěkům. Jsou schopni uniknout i z velmi dobře zabezpečeného prostoru. Pokud se tak stane, může se autista dostat i do situace, která ho ohrozí na životě, protože autisté velmi často nejsou schopni vyhodnocovat nebezpečné situace - např. blížící se auto, hlubokou vodu, strmý sráz apod. Často také nereagují na zavolání svého jména. Pokud se člověk s autismem ztratí z dohledu pečujících osob, jeho život se může ocitnout v ohrožení. Lidé, kteří se ho vydají hledat, se často mohou vydat špatným směrem, zatímco speciálně vycvičený pes je pro vyhledání osoby vyškolen a dokáže k postiženému dovést pomoc velmi rychle. V neposlední řadě pes autistickému dítěti poskytuje bezpodmínečnou lásku a kamarádství, které většina autistů nedokáže navázat s lidmi, často ani s lidmi ze své rodiny.



Jak jednoduše popsat poruchu autistického spektra, kterou děti, ale i dospělí trpí?

Poruchy autistického spektra mají poměrně velmi širokou škálu, od lehčích forem, kdy je přítomno pouze malé množství symptomů, po velice těžké formy autismu. Lidé s autismem mají problémy v komunikaci se svým okolím a při utváření sociálních vazeb a interakcí. Autisté mívají silnou potřebu strukturovaného, rutinního životního prostředí a i sebemenší změny u nich vyvolávají pocity strachu, nebezpečí a úzkosti.



Kolik psů pro autistické děti jste již pomohli vycvičit?

Dětem a mladým lidem do věku 18 let s poruchami autistického spektra již pomáhá 30 čtyřnohých pomocníků Made by Helppes.



Jak takový výcvik vypadá?

Základem každého výcviku je v prvé řadě velmi dobře zvládnutá poslušnost a snadná ovladatelnost psa v nejrůznějších situacích. Výcvik speciálních dovedností psa musí být každému klientovi přesně „ušit na míru“. Mezi speciální dovednosti patří např. přerušení nežádoucího autistického chování, zastavování na okraji chodníku, zastavení autisty psem, hlídání dítěte a jeho udržení na místě, vyhledání autisty, který se ztratil z dohledu pečující osoby, omezení pohybu psa, podávání různých předmětů ze země, nalezení ztraceného předmětu, manipulace se psem ad. dle potřeb daného klienta.



Jací psi jsou na výcvik vhodní?

Psi zdraví, s pevnými nervy, láskou k lidem, ochotou ke spolupráci, dobrou cvičitelností, bez známek agrese, bázlivosti, nadměrné štěkavosti a silného loveckého pudu, s vhodnou a dostatečnou tělesnou konstitucí.



Jaké jsou náklady na výcvik jednoho psa?

Dvě stě třicet tisíc až čtvrt milionu.



Díky programu automobilky, kdy z každého prodaného auta jde 50 Kč na pomoc dětem, jste letos získali příspěvek 100 tisíc korun. Na co konkrétně peníze půjdou?

Těchto 100 tisíc korun bude využito na úhradu části nákladů na výcvik asistenčního signálního psa pro 16tiletou diabetičku Štěpánku z Karviné.