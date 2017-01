Pět největších sportovních akcí v Česku pro rok 2017

Nejvýznamnější sportovní akce v Česku ME v krasobruslení Evropský šampionát se do Česka vrací po 18 letech.



Kdy: 25. – 29. ledna



Kde: Ostrava



Největší českou nadějí bude Michal Březina, který už jednu medaili z ME má, když v roce 2013 uspěl v Záhřebu. V mužské kategorii pojede také Jiří Bělohradský, v ženské Eliška Březinová.



Tituly budou v Ostravě obhajovat Španěl Javier Fernández, Jevgenija Medveděvová z Ruska a v tanečních párech Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francie.



Vstupenky jsou stále k dispozici – na den od 200 do 590 korun. Koupit je můžete na www.ticketportal.cz.

ME juniorů v biatlonu Po nedávném úspěšném pořádání elitních závodů Světového poháru se na Vysočině chystá další vrcholná akce.



Kdy: 2. – 5. února



Kde: Nové Město na Moravě



Čeští biatlonoví fanoušci se můžou těšit hlavně na talentovanou juniorku Markétu Davidovou, která si trať vyzkoušela právě v polovině prosince v rámci zmíněného Světového poháru a zná ji také z dalších akcí.



Za pár dní dvacetiletá Davidová šokovala na konci listopadu vítězství v úvodním kole IBU Cupu v Norsku.



Informace o vstupenkách se objeví na webových stránkách www.biatlon.cz.

ME ve veslování Oblíbený sport, ve kterém Češi tradičně vozí z vrcholných akcí medaile, se představí v celé své kráse.



Kdy: 26. – 28. května



Kde: Račice



Loni v německém Brandenburgu získali bronzové medaile skifař Ondřej Synek a ženský dvojskif Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová.



Na tratích v Labe areně v Račicích by ale neměla chybět ani zkušená skifařka Miroslava Topinková-Knapková.



Veřejnost se může na pořadatelství evropského šampionátu podílet v roli dobrovolníků, více informací najdete na www.veslo.cz.

ME basketbalistek Po dvaadvaceti letech se evropský šampionát vrací do Česka.



Kdy: 16. – 25. června



Kde: Praha, Hradec Králové



Český tým je ve skupině A spolu s Maďarskem, Ukrajinou a Španělskem, které obhajuje dva roky starý bronz. Tato skupina, stejně jako „béčko“, se hraje na zimním stadionu v Hradci Králové. Skupiny C a D se konají v Praze na Královce.



Do čtvrtfinále postupují přímo vítězové skupin, týmy z 2. a 3. míst budou bojovat o zbylá čtyři místa.



Závěrečné zápasy turnaje pak bude hostit pražská O2 arena.

MS v rychlostní kanoistice Světový šampionát se na české území vrací po neuvěřitelných 59 letech.



Kdy: 23. – 27. srpna



Kde: Račice



Na šampionátu se očekává účast závodníků ze zhruba stovky světových zemí.



V Račicích se představí také dvojnásobný olympijský medailista Josef Dostál.



Vstupenky na všechny čtyři dny vyjdou v předprodeji na 750 korun. Na sobotu a neděli zaplatíte 500 korun. Lístky už jsou k mání v předprodejní síti Ticketstream.



Více informací najdete na webu www.canoeracice.com.