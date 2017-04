Petice chce víc míst pro školáky. Kapacita školy je podle rodičů větší

Škola má dva programy. Jeden s názvem Začít spolu a druhý Montessori. Druhý jmenovaný je vyhlášený po celé Praze. Problém je ale ten, že na rozdíl od programu Začít spolu nabírá jen 24 žáků. Což štve desítky rodičů.



Není drahá ● Montessori škola Na Beránku je v Praze jediná, která je zřízená městskou částí. ● Z toho vyplývá, že rodiče neplatí za docházku jako v jiných Montessori školách, které bývají soukromé. V nich se školné pohybuje v rozmezí tří až pěti tisíc korun měsíčně. Školné většinou nezahrnuje stravování a kroužky.

„Na příští školní rok je již teď přes 150 žádostí o zařazení dítěte do Montessori programu. O druhý školní program zdaleka takový zájem není,“ píše se v petici, která žádá navýšení kapacity Montessori programu.

Podle autorů petice by rozšíření nebyl pro školu problém. „Ve škole jsou prostory, které nejsou plně využívány k výuce, jsou například obsazené jen pár hodin týdně. Ve škole také například sídlí zubař,“ říká Helena Albrecht, jedna z autorek petice.

Sama se snaží své děti do Montessori programu přihlásit už tři roky. Podle rodičů by škola neměla problém ani personální. „Učitelů, kteří by tam chtěli učit, je dostatek,“ tvrdí Evžen Teršl, další z rodičů. Oba rodiče se shodují, že jediný problém je ředitel školy, který není Montessori programu nakloněn. Autoři petice o něm mluví jako o „žábě na prameni“.

Deník Metro už minulý týden ředitele Jiřího Soukupa oslovil. „Nechci se k tomu vůbec vyjadřovat,“ uvedl na žádost o komentář Soukup a dodal, že petici ještě neviděl. Redakce se tedy nabídla, že mu ji zašle. To však Soukup odmítl a řekl, že počká, až mu ji autoři petice předají sami.

Deník Metro tedy Soukupa oslovil v úterý znovu. V té době už petici měl. „Vyjádření zašlu až po jednání se zřizovatelem školy,“ odpověděl nám tentokrát ředitel.

Redakce vyjádření od zřizovatele školy – tedy městské části – získala už před Velikonocemi. Starosta Prahy 12 Milan Marušík deníku Metro vzkázal, že je pro, aby se program Montessori oddělil od programu Začít spolu.

„Koexistence dvou rozdílných vzdělávacích programů se v rámci jedné školy jeví do budoucna problematická, a je proto třeba prověřit možnost oddělené právní subjektivity vzdělávacích programů,“ uvedl starosta a dodal: „Dohodl jsem se též na případném vyhledání vhodného místa pro samostatnou školu s programem Montessori.“