Dvouleté ne! Volá petice proti mateřské školce pro malé děti

Mateřské školy čeká náročné období. Musí kromě učitelek sehnat ještě chůvy a nakoupit přebalovací pulty a ­hračky pro opravdu malé děti. Každá mateřská škola totiž bude mít nově svou spádovou oblast a děti z ní přijmout musí. Pro školní rok 2017/18 to budou čtyřleté, rok poté tříleté a v roce 2020 už i dvouleté děti. Právě o­ těch nejmenších se vedou bouřlivé spory.



Proti umísťování dvouletých dětí dokonce vznikla petice. „Dvouleté děti do mateřské školy rozhodně nepatří. Máme pro toto tvrzení pádné argumenty. Do tří let věku se formuje až devadesát procent naší osobnosti, jde tedy o naprosto klíčové období lidského života. Absolutně nejdůležitější v tomto období je bezpečná vazba mezi mámou a dítětem. Tato vazba se utváří zejména jejich vzájemným kontaktem,“ píše se v petici, kterou zhruba za týden podepsaly čtyři tisíce lidí.

Podle ministerstva školství jsou ale obavy zbytečné. „Situace je taková, že již dnes je dvanáct procent všech dětí v mateřských školách mladších tří let,“ tvrdí náměstek ministryně školství Stanislav Štech. „Z­ toho, že novela zákona nově dává rodičům právo je do mateřské školy umístit, nijak neplyne, že je to povinnost. Nehledě na to, že podle podmínek rodiny není nutné je ve školce ponechávat celých osm hodin,“ říká náměstek. Podle zprávy České školní inspekce ale rodiče o umístění dvouletých dětí do školek zájem mají. Inspekce navíc upozorňuje, že školky na malé děti nejsou připravené.

„Nemají na to vybavení, chybí odborná příprava učitelů, vzdělávací plány pro děti ve věku dva až tři roky a­ velkým problémem jsou vysoké počty dětí ve třídách,“ píše se ve zprávě.

Novinky se obávají i učitelky. Podle nich i pár nesamostatných dvouletých jedinců může být pro třídu problém. Mateřské školy sice nabírají chůvy, na které mohou dostat dotace z evropských fondů, ale podle učitelek ani chůva není všespásné řešení. Na práci s dětmi ji má sice připravit kurz, to je ale podle některých málo. „Studovala jsem učitelství v mateřské škole pro děti od tří let. Mám děti učit, ne přebalovat. Školení ze mě dětskou sestru, chůvu ani supermana neudělá,“ říká Jolana Cihelková, která je jednou ze signatářek petice „Dvouleté děti do školky nepatří“.