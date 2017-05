Petr Čech si zkusil lakros, pomohl ženské reprezentaci na mistrovství světa

V úterý na hřišti v Radotíně si nejdříve zkusil lakroskou zaházet. Pak si vzal výstroj a postavil se do brány, kde to dobře zná. A skoro všechno pochytal, i když reprezentantky nestřílely úplně naplno. Pak si na oplátku Čech sám vystřelil na brankářky. „Byla to moje první zkušenost s lakrosem, těšil jsem se na to a doufal jsem, že si neudělám ostudu. A musím říct, že mě to bavilo, i v té bráně,“ usmál se Čech.



Ten už lakros trochu znal. Viděl ho například v televizi ve Spojených státech. „Vedle našeho tréninkového centra v Anglii je lakrosový tým, který tam občas trénuje, takže i tam jsem ho viděl,“ přiznal brankář Arsenalu.

Proč se vůbec rozhodl českou reprezentaci podpořit a stát se ambasadorem týmu? „Stalo se to náhodou, že jsem na sociální síti zahlédl výzvu, že se lakrosový národní tým žen kvalifikoval na mistrovství světa, ale bohužel nemá jak odjet. Takže jsem zavolal pár svých známých a spolupracovníků ze Sport Investu a začali jsme hledat způsob, jak jim pomoct A rozjela se taková mašinérie a já jsem strašně rád, že se podařilo najít prostředky na to, aby holky mohly jet, protože si to zaslouží,“ prohlásil Čech.

Přímo na šampionátu ale Češky nepodpoří, přesto, že se bude hrát v Anglii nedaleko Londýna. „Bohužel se mistrovství hraje v době naší přípravy, takže já v té době budu buď v Austrálii, nebo v Číně, takže můžu jen držet palce na dálku. Jsem hlavně rád, že jsem jim moh pomoct,“ dodal Čech.

Radost z jeho účasti a podpory měla i reprezentační středopolařka Adéla Blahovcová: „Je to úžasné, protože předchozího mistrovství světa jsme se nemohly z finančních důvodů zúčastnit, takže jsme vděčné, že nám to Petr teď umožnil a my v Anglii předvedeme maximum.“

Celkový rozpočet českého celku na MS je 1,6 milionu korun. Zhruba půl milionu si stejně musí hráčky doplatit samy. Ale také díky Čechovi můžou za šest týdnů v Anglii bojovat. Ve skupině C je čeká Izrael, Nizozemsko, Belgie a Čína.