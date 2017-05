Pilot nebo filmová hvězda, to z vás udělá virtuální realita

Na výstavě si můžete až do 16. května zdarma vyzkoušet programy a hry počínaje úpravou účesu, procházkou kuchyní z pohledu kočky, přes souboj světelnými meči, až po pilotování letadla.



„Všichni, kteří si někdy přáli vyzkoušet virtuální realitu, mají nyní jedinečnou příležitost. Na několika stanovištích jsme si pro naše návštěvníky připravili to nejlepší, co dnes technologie virtuální reality nabízí,“ říká David Bačovský, marketingový manažer Avion Shopping Park Brno.

Na prvním ostrůvku s virtuální realitou ještě vše probíhá bez brýlí. Počítač nasnímá vaše tělo i obličej a především dámy si zde mohou virtuálně vyzkoušet různé účesy a líčení například ve stylu slavných zpěvaček a hereček. Pánové zase ocení možnost obléct si na sebe virtuální kostým Batmana či některého z dalších komiksových superhrdinů.

Virtuální realita Další místa, kde v Brně můžete zažít virtuální realitu. VR Brno: Milady Horákové 1955, 369 Kč/hodina, www.vrbrno.cz

Virtual Reality Arena: Štefánikova 51, 250 Kč/hodina, www.vrena.cz VR Orlí: Orlí 482/3, 290 Kč/hodina, www.vrorli.cz

Ta pravá virtuální zábava však přichází až na protějším stanovišti, kde už návštěvníkům obsluha nasazuje brýle a do každé ruky dává ovladač, který naše ruce propojí s virtuální realitou. V ní si v programu od IKEA pro zahřátí procházíme různé kuchyně, měníme jejich vzhled a z pohledu dítěte zkoušíme, do kterých šuplíků se dostaneme nebo zda vyskočíme na linku, když se převtělíme v kočku. „Je to první krok. Věříme, že za pár let bude možné měnit i nábytek, a novou kuchyň si tak naplánujete rovnou ve virtuální realitě s brýlemi na očích,“ říká mladík, který výstavou provází.

Další pobyt ve virtuální realitě je ještě akčnější. Projíždíme se po horské dráze, střílíme z luku a bojujeme s mečem. Pokud si budete chtít vychutnat virtuální realitu do maxima, rozhodně si vyzkoušejte opravu robota. To sice nezní zas až tak atraktivně, ale jedná se o graficky nejpropracovanější hru, což nám potvrzuje i obsluha. Nakonec na tomto stanovišti zkoušíme ještě nejpokročilejší program. Tady už můžete ovladače odložit. Do virtuální reality se totiž načtou vaše ruce a vy jimi můžete manipulovat s různými virtuálními předměty.

Další stanoviště zavede návštěvníky do závodní sedačky, kde už bez virtuálních brýlí vezmou do ruky volant a snaží se horskými průsmyky dojet s autem do cíle v co nejkratším čase. Odstředivá síla působí velmi věrohodně, stejně i odezva volantu. Ještě že nárazy nemají reálnou intenzitu, jinak bychom po kolizi s#jedním ze soupeřů a nárazu do skály odcházeli nejspíš minimálně s modřinami.

Celou procházku virtuální realitou zakončujeme v kokpitu letadla opět s brýlemi na očích. Pokud vás vždy lákalo akrobatické letectví, první krůček k němu můžete udělat právě zde. I tento trenažér dokonale oklame vaše smysly a slabším povahám i lehce pošimrá žaludek. Po hodině strávené ve virtuální realitě se vracíme zpět do běžného světa. Všem doporučujeme si výstavu projít.