Plán, jak rychleji stavět v Česku domy, se pomalu hroutí

Postavit v Česku i malý dům je a zřejmě zůstane během na dlouhou trať. Zájemce o stavbu domku pravděpodobně budou i nadále brzdit desítky lejster. Politikům se totiž nedaří zavedení novely stavebního zákona. Ta se ministerstvu životního prostředí pod rukama hroutí. Poslanci k ní měli 270 pozměňovacích návrhů. Mimochodem to je ještě o 30 víc, než měl velmi diskutovaný protikuřácký zákon.

Jak by to mohlo být ●Novela stavebního zákona má pomoci drobným stavebníkům i velkým investorům. ● Kdo si chce dnes postavit rodinný dům, chatu, bazén nebo obyčejný plot, musí projít úmorným a zdlouhavým vyřizováním. Cílem novely stavebního zákona je, aby bylo stavební řízení pro lidi snazší a rychlejší. ● Zejména malým stavebníkům má ubýt papírování i čekání na úřadech. Například na stavbu rodinného domu by mělo místo stavebního povolení nově stačit jednodušší ohlášení stavby. To se dnes smí používat jen pro menší domky zabírající maximálně 150 metrů čtverečních. ● Ohláška i stavební povolení sice vyžadují téměř stejné množství dokumentů, u ohlášky ale úřady rozhodují rychleji. Zatímco na povolení se často čeká i několik měsíců, jednodušší ohlášení musí být hotové do 30 dnů. ● V návrhu je také například i zrušení povinnosti hlásit úřadům stavbu plotu do výšky dvou metrů.

Úpravu stavebního zákona by ocenil jak obyčejný člověk, který si chce za městem postavit svépomocí domeček, tak i velké developerské společnosti. „Délka stavebního řízení je v Česku na úrovni zemí, jako je Papua-Nová Guinea,“ říká Marcela Fialková, mluvčí Central Group. Jenže plán na zjednodušování stavebního procesu, který vznikal celé dva roky, má namále.

„Předpokládám, že to projednávání bude opravdu velký masakr. Postoj našeho ministerstva vůči pozměňovacím návrhům je většinou negativní,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. S tím, že novelu stavebního zákona raději z jednání Sněmovny stáhne, než aby prošla s řadou změn, kvůli kterým by ve finále ztratila smysl a stavební proces by skoro nezjednodušila.

Šlechtová je na poslance pěkně naštvaná. Řada pozměňovacích návrhů je podle ní totiž nesmyslná. Jeden z nich sám o sobě mění třetinu novely.

Jiné návrhy jsou i kuriózní. „Za nepodařený považujeme například návrh na zavedení regulace umístění náboženských staveb pro ty skupiny, které nejsou registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, včetně definování pojmu náboženská stavba stavebním zákonem a nutnosti uspořádání místního referenda k této problematice,“ jmenuje jeden z návrhů Vilém Frček, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj.

„Bohužel v rámci změn, které poslanci a různé zájmové skupiny chtějí do návrhu zákona promítnout, vzniká riziko, že novela by nevedla k potřebnému cíli, ale mohla by mít naopak negativní dopad,“ hodnotí návrhy Marek Macura, obchodní ředitel M&M finance.

Šlechtová se pokusí zabránit, aby nevznikl paskvil. Proto se tento týden sejde s koaliční radou a celou novelu s ní probere.

Staví se čím dál méně. Stavební firmy začaly loni do konce listopadu stavět 4772 bytů. To je skoro o devatenáct procent méně než loni.