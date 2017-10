Platí mávnutím ruky a na důchod si šetří v bitcoinech

Dal jste si implantovat čip s kapacitou 880 bajtů. Neomezuje vás to?

Čip není určený na ukládání velkých souborů, filmů či dokumentů. Je to spíš praktická věc pro identifikaci, takže mi kapacita stačí.

K čemu jej používáte?

Mám na něm nahranou bitcoinovou peněženku, což je vlastně dlouhé číslo, kterým se dá platit. Nahrávám na to elektronické vizitky, protože nemám rád papírové. Na konferencích je to ideální nosič. Doma to nezapomenete, nedojdou vám vizitky, a když někomu na sebe předáváte kontakt skrze čip v ruce do mobilu, má to i vedlejší efekt. Je to většinou jejich první kontakt s něčím podobným, takže si vás zapamatují.

To ale asi neumí každý mobil?

Úplně každý ne. Ale velké množství chytrých telefonů ano. Musí mít čtečku NFC, což je vlastně technologie, na které čip funguje. Myslím, že to mají všechny iPhony a dost velká část Androidů.



Kde platit bitcoiny? V Praze berou kryptoměnu na více místech: Bitcoin Coffee v Paralelní Polis v Holešovicích je jedinou kavárnou na světe, kde lze platit jen v bitcoinech a nově také v měně Litecoin. Kavárna Alchymista bitcoiny také přijímá, stejně tak Café Záhorský, ale k dostání je i bitcoinový čaj v Tchaiovně.



Kadeřnictví Tomáš Veselka na Letné je přijímá tři roky.



Alza začala nově také přijímat bitcoiny.



Čokoládové pralinky Red Bean Chocolate či obchod s maďarskými víny Vinorum na Proseku.



Krátkodobé pronájmy v centru Prahy u Gabby’s Place či v Advokátní kanceláři Blockchainlegal.cz také akceptují bitcoiny.



Bitcoinová erotika? Koupit si můžete Venušiny kuličky ve Whoop de doo.



Použít je můžete také v coworkingovém centru a na 3D tisk v Paralelní Polis.



Dále je přijímají fast foody řetězce Subway, v Pivním Klubu na Letné, ale také si můžete koupit třeba restaurované bicykly Le Bikes.



Únikovou hru Breakout Prague na Žižkově si také lze užít za virtuální měnu.



Peněženku si mám představit jako číslo k účtu?

Mohlo by se to tak říct. Bitcoinová peněženka jsou dva klíče, jeden veřejný a jeden soukromý. A to je celé. Obě čísla můžete mít uložená kdekoliv v počítači, mobilu nebo napsaná na papíře. Veřejné číslo může znát každý, stejně jako číslo vašeho účtu může znát také kdokoliv. A pak je k tomu něco jako soukromý klíč, který by se dal popsat jako pin ke kreditní kartě. Tím podepisujete platby.

Co vám čip ještě usnadňuje?

Díky bitcoinové peněžence jím můžu platit tak, kde na ni mají odpovídající terminál. Například v holešovické Paralelní Polis zaplatím snadno rukou. Stačí ji přiložit k automatu a vypadne mi plechovka Redbullu. Nemůže se mi stát, že bych doma zapomněl peněženku. Můžu s tím otevírat dveře. Čip funguje stejně jako přístupová karta do nějaké firmy.

Nepípáte na senzorech na letišti či v obchodech?

Ani na letišti, ani v obchodech to vůbec nereaguje. Dokonce ani na ruční skenery při osobní kontrole to nezaznamenají. Ten čip je malý, uložený ve skleněné kapsli dva milimetry na 13 milimetrů. Je to fakt mrňavé.

Snadno se implantuje pod kůži jehlou. Má nějakou životnost?

Přestane-li fungovat, poznáte to hned. Životnost toho čipu jako takového je možná delší než životnost této technologie.

Jaké jsou trendy? Pokukujete po nějakém novějším modelu?

Osobně ne. V transhumanismu, vylepšování těla pomocí technologií, je pořád nějaký vývoj. Viděl jsem například oční implantáty, kdy je to spíš taková kontaktní čočka, ve které funguje třeba kamera. Existují i „hloupé implantáty“, které se dávají do rukou třeba magnety. A říká se, že člověku přidají další smysl, protože cítí elektromagnetické pole.

Co bude největším trhákem Hackers Congressu?

Těžko se vybírá mezi spíkry. Hlavním řečníkem je Amir Taaki, což je kryptoanarchista, který se rozhodl, že bude bojovat proti Islámskému státu. Akorát si vybral špatnou stranu a bojoval na straně Kurdů, se kterými Evropa tak velký problém nemá, ale Turecko ano. A tak po návratu byl Amira odsouzen na rok domácího vězení za teroristickou činnost.

Pak tam máme Jima Bella, což je hodně známý kryptoanarchista, autor tak zvaných ( esej Assasination Politics) predikčních marketů. Je to teorie, podle které si můžete anonymně na něco vsadit, že se něco stane. A pomocí anonymních kryptoměn lze dosáhnout vašeho cíle. V praxi si vsadíte, že k nějakému datu nějaký politik nezemře a vložíte peníze do banku. Ale to vytváří obrovskou motivaci pro někoho, kdo bude chtít ty peníze získat a vsadí si opak. A pak má velkou motivaci, aby ten člověk opravdu zemřel. Není to ale tak, že by Jim Bell prosazoval vraždění politiků, jen vytvořil teorii. Může to být o čemkoliv, co lze ovlivnit. Třeba si vsadíte na to, aby prošel nějaký zákon, vložíte do toho velké množství peněz a politik má velkou motivaci si vsadit opak, aby zákon neprošel, a navíc má jistotu, že bude hlasovat. Ale to platí zatím pro úzký okruh lidí, je to jen teorie.

Hackerský kongres je už vyprodaný. Bude možné ho nějak sledovat?

Během kongresu budeme jednu až dvě přednášky streamovat živě na YouTube Paralelní Polis, zároveň připravíme reportáže z kongresu. Všechny přednášky se budou nahrávat, vyjma těch spíkrů, kteří s nahráváním nesouhlasili. Během roku je budeme postupně nahrávat na YouTube Paralelní Polis. Jaké přednášky budou v přímém přenosu, budeme ještě vyvěšovat na Facebooku Paralelní Polis, ale pokud je nestihnete, zůstanou na webu. Nebudeme je mazat.

Co bude hlavní téma?

Letos je podnázev kongresu Liberate, hlavní téma je finanční svoboda. Jedná se o nezávislost na státem kontrolovaných ekonomikách a penězích. Budou se tam řešit kryptoměny jako bitcoin, ale i anonymní kryptoměny. Bitcoin totiž není anonymní měna, i když hodně lidí ho za ni považují.

Co si mám pod tím představit?

Všechny transakce, platby, co probíhají v bitcoinové síti, jsou veřejně dohledatelné. Existuje technologie blockchain, velká obrovská účetní kniha, která běhá mezi servery různě po síti. Je uložena na několika místech. Což je výhoda bitcoinu, protože není zastavitelný tím, že by se třeba vypnul jeden server. Je to stejné jako internet, taky ho nezničíte tím, že vypnete jeden server.

Anonymita spočívá tedy v dohledatelnosti účtenek…

Všechny transakce jsou dohledatelný podle čísla účtu. Vidíte přesuny bitcoinů, ale nevidíte, kdo provedl tu transakci. Proč není bitcoin anonymní? Je to z toho důvodu, že se zpětným vyšetřování dá dohledat, kdo si kde nějaký bitcoin koupil.

Na jednu stranu můžete mít radost, že je všechny účtenky dohledáte. Ale na druhou stranu, neví toho o vás pak moc?

Přesně tak. Proto existuje řada anonymních kryptoměn jako Monero, Z-cash, který nemají veřejný přístup. Funguje to jako digitální cash.

Češi jsou v bitcoinech docela průkopníci.

Ano, Česká republika je na bitcoinové mapě dost dobře vidět. Vzniklo u nás hodně bitcoinových projektů. První prostor na světě, který funguje jen na kryptoměnách, je Paralelní Polis, a mám pocit, že jsme stále jediní. Pak jsou tu firmy jako Satoshi Labs, výrobce obecně uznávané nejbezpečnější bitcoinové peněženky Trezor. Dále General Bytes, firma, která vyrábí bitcoinové bankomaty, asi druhá nebo třetí největší firma na světě.

V nich si můžete směňovat státní peníze za bitcoiny. Firma Slush Pool, což byla první těžební farma na bitcoiny.

Co si pod tím mám představit?

Těžení spočívá ve vytváření matematických operací, za které těžař vypočte, co pomáhá bitcoinové síti. Udržuje ji v chodu a dostane odměnu v podobě bitcoinu. Potvrzují transakce v bitcoinové síti. Tím že je těžařů víc a víc, tak se matematické operace stále zesložiťují. K tomu je potřeba náročnější hardwarová technika, a tak Češi přišli s tím pospojovat počítače a zvýšit jejich schopnosti. Tomu se dnes říká těžební farma, což je český vynález. Dnes jsou v Číně už obrovské farmy, které jsou v hodnotě několika milionů dolarů.

Řada států zvažovala zavést vlastní digitální měnu.

Pro vládu to postrádá smysl té myšlenky. Co když jej vypnou? Bitcoin má výhodu v tom, že není ovlivnitelný. Jeho hodnotu ovlivňuje to, kolik jsou lidé ochotní za něj zaplatit v jiných měnách a za kolik ho pak prodají. Nejde vypnout, jak jsem říkal je rozdistribuovaný po velkém množství počítačů. Nepodléhá inflaci, protože v oběhu bude stále maximálně 21 milionů bitcoinů. Nikdy jich nebude víc. Vždyť dnes 95 procent státních měn neexistuje fyzicky. Jsou to jen čísla, co si posílají banky a obchodníci mezi sebou.

Využíváte ještě normální měnu? Nebo jedete jen v bitcoinech?

Ano využívám stále státní peníze, protože je stále potřebuju. Ale v Paralelní Polis nezaplatíte ničím jiným než bitcoinem, nebo litecoinem, což je odvozená měna od bitcoinu. Ano jde to fungovat jen na bitcoinech, koupíte vše od rohlíku po byt. Kupoval jsem teď letenky za bitcoiny. Ale člověk to musí hledat, struktura obchodníků není tolik rozvinutá.…A když něco potřebuji hned, tak zaplatím státní měnou. Jsem optimista. Bitcoinová místa se rozšiřují spíš exponenciálně, protože ten vývoj jde dost dopředu. Celkem brzo bude stejně pohodlné platit kryptoměnou než státními penězi.

Kolik co stojí?

V tuto chvíli má jeden bitcoin hodnotu sto tisíc korun. V Polis máme uvedeny pro lehčí orientaci ceny i v korunách. Takže, když si dáte kávu za 45 korun nebo za 40, tak zaplatíte 0.00055 bitcoinů. Bitcoin je dělitelnej na osm desetinných míst.

Proč je pro lidi bitcoin obecně výhodný?

Protože jim ho nikdo nemůže vzít. Když máte státní měnu, státní banky se mohou kdykoliv rozhodnout, že stáhnou měnu. Inflace je řízená a pořád je to 3–5 procent ročně.

Lze tedy říct, že plechovka limonády stojí letos stejně bicoinů jako loni?

Naopak za stejné množství bitcoinů letos koupíte víc plechovek než před rokem. Hodnota bitcoinu od roku 2009, kdy vznikl, stoupá. Jsou tam sice výkyvy. Záleží, v jakém časovém úseku se na to díváte. Například v jednom týdnu tam jsou velké výkyvy. Ale z perspektivy roku nebo devíti let má stoupající tendence. Zatím to nevypadá, že by to mělo být jinak.

Lze tedy využít jako spoření na stáří?

Ano já to tak mám. Ukládám si je a nešahám na ně. Pokud byl v úterý za sto tisíc a ve středu za 90 tisíc, tak mě to nerozhází, protože si myslím, že za deset let bude bitcoin mít hodnotu půl milionu dolarů. Protože stále platí, že máte maximálně 21 milionů bitcoinů. Počet lidí, co ho používají, stále roste, Oproti důchodovému pojištění, se vám nemůže stát, že by vám po 30 letech někdo řekl, sorry jako na důchody není. Není tu třetí strana, která by vám to mohla znehodnotit nebo mohla hacknout.

Říká se že bitcoinová sít je nejsilnější ve světě. Samozřejmě pokusy narušit jsou stále, ale nikomu se to zatím nepovedlo. Není tu ani ekonomická motivace to udělat, protože ve chvíli, kdyby jich někdo chtěl získat víc, tak na to musí vynaložit strašné množství prostředků. Ale ve chvíli kdyby to udělal, sice by získal velké množství bitcoinů, ale tím by snížil jejich hodnotu. Navíc jsou všechny transakce evidované.