Premiéra Hamleta v podání Jaroslava Plesla je novinkou Shakespearovských slavností

Po devatenácti letech opouští scénu Nejvyššího purkrabství Pražského hradu Letní shakespearovské slavnosti kvůli plánované rekonstrukci. „Nadcházející dvě sezony se budou konat v Královské zahradě v prostoru před Míčovnou,“ uvedl Michal Rychlý z pořádající agentury Shok.

Program 2017 Letní shakespearovské slavnosti 2017 budou probíhat od 27. června do 9. září.

Návštěvníci her v Letní míčovně Královské zahrady nebudou procházet bezpečnostní kontrolou na Hradě. Opět se vrací úspěšný projekt Pocta Shakespearovi v hlavní roli s Janem Třískou a obnovená premiéra Komedie omylů. www.shakespeare.cz



„Mám pocit, že je to důkazem, že ta hra je naprosto aktuální. Jako by si někdo toho Hamleta na Hradě přečetl a řekl, toto tedy nechceme. Toto šoupneme někam jinam,“ usmíval se Hynek Čermák, který ztvární Claudia a ducha v letošní premiéře Hamleta. V hlavní roli se představí Jaroslav Plesl. „K Hamletovi se vracím podruhé. Zkoušel jsem ho před jedenácti lety v Dejvickém divadle v Praze. Znova se pro mě otevírá řada otázek, na které se snažím najít odpovědi s režisérem Michalem Vajdičkou,“ uvedl Plesl.



Herci se shodují, že se podařilo dostat do Hamleta řadu humorných chvil. „Už při zkouškách se z tragédie začala stávat strašná komedie,“ přiznal režisér Michal Vajdička. „Při úpravě Hamleta jsme se snažili vycházet z intimnějších věcí a dostat do tragédie pocit soukromí, emoce, niterní výpovědi. Bude to intimní drama,“ řekl Vajdička.

Připraveno je 162 představení, která se budou hrát v Brně na Špilberku, v Ostravě na Slezskoostravském hradě, na Bratislavském hradě, v pražské AMU na Malostranském náměstí a v Letní míčovně v Královské zahradě, kde bude vstup bránou u Mariánské hradby.