Plyn je levnější než benzin. Řidič to na pumpě hned pozná

Co máte pod víčkem, to natankujete všude v EU Už letos se na pumpách objeví nové symboly. U benzinu to bude kruh, u nafty čtvereček, u plynných paliv čtverec stojící na jednom ze svých vrcholů.



Uvnitř obrazce bude navíc písmeno označující typ paliva a číslo uvádějící maximální procentuální podíl biosložky. Pro benzinová paliva bude použito písmeno E, u nafty to bude písmeno B.



Na trh budou přicházet další typy paliv s vyšším podílem biosložky, takže se bude objevovat E10, E85, B10, B30 i B100.



Značení se objeví jak u výdejních stojanů pump, tak u nádrží nových automobilů. Pokud tedy budete mít od výrobce vozu pod víčkem nádrže napsáno například B30, budete vědět, že napříč Evropou si můžete do vozu bez ohledu na marketingový název paliva natankovat jakoukoliv naftu označenou B30 nebo B s nižším číslem.



Benzinky čeká revoluce. Řidiči by měli na první pohled z cen paliv poznat, že jezdit na plyn či jiná alternativní paliva je levnější než mít auto na benzin. Úpravu mají momentálně na stole poslanci.

Na aktuální schůzi Sněmovny je totiž na programu změna zákona o pohonných hmotách. Podle ní by měli pumpaři povinně uvádět porovnání ceny stlačeného zemního plynu CNG nejen v kilogramech, ale pro srovnání s benzinem také v litrech. Jinak řečeno spotřebitel by v budoucnu mohl snadněji porovnat výhodnost například LPG či elektřiny ve vztahu k benzinu či naftě.



„Zatím ale není jasné, jakým způsobem to benzinové pumpy budou uvádět. Brusel sice něco nařídil, ale přesně neupřesnil, jak to provést,“ říká Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů ČR. A dodává, že metodika má vzniknout do letošního listopadu.

Snadnější srovnávání cen však není jediná změna, která letos benzinky čeká. Řidiči se začnou během roku setkávat s novým označením paliva. Princip nových značek u pohonných hmot bude jednoduchý. Každý typ paliva bude mít svůj vlastní symbol. U benzinu je to kruh, u dieselových čtverec a plynná paliva představuje čtverec stojící na jednom ze svých vrcholů (více v boxu).

„Musíme vyčkat na schválení české normy. Očekávám, že bychom se s novými symboly mohli postupně setkávat ve druhé polovině roku,“ uvádí Václav Loula, šéf stálé komise pro paliva České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Novinka vychází z evropské normy, která by měla sjednotit označování různých druhů pohonných hmot v rámci EU. Neznamená to ale, že nové značení nahradí to současné. Na tuzemských pumpách se dál bude tankovat například stávající Natural.

„Na totemech čerpacích stanic budeme stále vídat například prémiová paliva V-Power, Optimal Diesel, Verva a další, ale současně nám standardizované značení umožní orientovat se v nabídce paliv s různým podílem biosložky, kterých bude přibývat,“ říká Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která firmám poskytuje tankovací karty euroShell a EuroOil.