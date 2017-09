Plzeň je plná zážitků

DinoPark

DinoPark sousedí se zoo a nabízí desítky ozvučených modelů prehistorických zvířat v životních velikostech.



Je součástí sítě dinoparků, které jsou i v Praze, Liberci, Ostravě a ve Vyškově.



Největším modelem je gigantický apatosaurus dlouhý 23 metrů (na fotce vlevo). Součástí DinoParku je i 3D kino, dětské paleontologické hřiště či naučná stezka pro děti.



Adresa: Nad Zoo 1, www.dinopark.cz

Zoo

Plzeňská zoo je unikátní nejen tím, že chová nejvíce druhů zvířat ze všech zahrad v České republice, ale i svým jedinečným spojením s botanickou zahradou.



V orientální expozici se seznámíte s makaky, gibony a nosorožčí rodinkou. Nechybí tu samozřejmě ani afričtí velikáni jako žirafy, gepardi a lvi. V blízkosti statku Lüftnerka se projdete expozicí Česká řeka s vydrami.



Adresa: Pod Vinicemi 9, www.zooplzen.cz

Techmania

Děti ocení návštěvu Techmania Science Centra, které nabízí zábavné poznání světa kolem nás včetně 3D kina a 3D planetária.



K dispozici jsou interaktivní expozice, vědecká show, atraktivní programy ve špičkově vybavených laboratořích a dílnách a zajímavosti ze světa vědy a techniky, které si budete moci vyzkoušet na vlastní kůži.



Adresa: U Planetária 2969/1, www.techmania.cz

Muzeum loutek

Loutkářství má v Plzni bohatou tradici, vždyť právě v Plzni se v dílně Josefa Skupy před necelými sto lety zrodily známé postavičky Spejbla a Hurvínka.



V Muzeu loutek si děti budou moci vyzkoušet, jak se loutky vodí, a zahrát si vlastní divadlo. Muzeum také nabízí speciální father-friendly program připravený na míru pro návštěvu tatínků s dětmi.



Adresa: nám. Republiky 23, www.muzeumloutek.cz

Tatínkové, pivo!

Rodinný výlet by si měla užít celá rodina včetně maminek a tatínků. Pokud se jim v Plzni podaří najít čas i na zdejší pivovary, bude zážitek z města dvojnásobný.



Začněme u legendy. Prohlídka pivovaru Pilsner Urquell je jistě zajímavá, ale stojí za to okořenit si ji školou čepování. Tříhodinová škola pro rodiče vyjde na 550 korun na osobu. V ceně je samozřejmě pivo a vlastní půllitr, na který vám vygravírují jméno. Na závěr dostanete i gulášek. A za 180 Kč se můžete podívat i na exkurzi do pivovaru Gambrinus. Více na www.prazdrojvisit.cz.