Pobočky na ústupu. Do banky se chodí mobilem

Banky se připravují na revoluci - Evropská směrnice dá klientům nové možnosti.

- Zhruba do dvou let musí banky reagovat na novou směrnici. Díky ní získají lidé lepší přehled o svých penězích. - Lidé budou moci díky směrnici dávat instrukce bankám skrz internetové rozhraní někoho jiného než své banky. To znamená, že klient bude mít v ­jedné aplikaci přehled o ­pohybech na všech svých účtech vedených u různých bank. - Ve dvou bankách má účet třetina Čechů. - Takzvaná směrnice PSD2 má začít platit od ledna 2018. Banky ale mají od vydání předpisu 18 měsíců na to, aby se na situaci připravily.