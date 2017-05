No Name, Neckář, Ztracený. Pod zříceninou Okoř zazpívají hvězdy

Přípravy na oblíbený jednodenní srpnový Festival Okoř jsou v plném proudu. V malebném areálu pod zříceninou hradu Okoř zde předposlední srpnovou sobotu 19. srpna vystoupí Mig 21, Miro Žbirka, Václav Neckář, Marek Ztracený, Vypsaná fixa nebo No Name.



Ceny vstupenek 490 Na této částce začíná cena vstupenky v první části předprodeje. V té další potom, stejně jako na pokladně Okoře, bude stát 540 korun. Na místě pak v den konání budou stát 590 korun. Počet návštěvníků je limitován velikostí areálu.



„Vůbec nejsilnější vzpomínka na Festival Okoř se vztahuje k našemu historicky prvnímu vystoupení v létě 2001. Měli jsme před vydáním desky Snadné je žít a hraní na Okoři pro nás bylo něco velkýho a rozhodně výjimečnýho. Však jsme to taky řádně oslavili, vlastně jako každý náš nový zážitek. Vzpomínám, jak jsem se ráno neplánovaně probudil s Jirkou vedle pana Hapky v jeho domě. Dům stál nedaleko pódia, který už bylo ale sbalený, jen uprostřed louky stálo naše auto zasypaný kelímkama od piva. Nechali jsme mistra v klidu spát, skočili jsme do auta a rychle jeli na nedaleký pole, kde jsme fotili titulní fotku na naši první desku. Na to se prostě zapomenout nedá,“ říká Honza Hladík, kapelník Mig 21.

Nejen na hudbu se však mohou těšit všichni příchozí. V­ areálu bude připravena zábava a aktivity pro rodiny s­ dětmi i pestrá paleta občerstvení a nápojů.