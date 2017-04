Podvodník, či vizionář? Město žaluje vysoce postaveného manažera

Nákup dvou aut VW Touareg za 5,2 milionu korun, další dvě auta VW Golf za 3,7 milionu, nákup značkového oblečení za 117 tisíc, nezdůvodněné tankování benzinu za desetitisíce korun, večeře na veletrhu za osm tisíc eur či nákup pěti dresů Anaheim Ducks za 71 tisíc korun pro obchodní partnery – to vyčítají město i auditoři Vladimíru Říhovi, bývalému řediteli městské firmy Pražská strojírna.



„Město si vyžádalo plán společnosti na příští roky a jednání pana Říhy bylo nestandardní, arogantní,“ popisuje svou první zkušenost s manažerem primátorka Adriana Krnáčová. Následně proběhlo interní šetření a rychlý audit, po kterém se město na Říhu rozhodlo podat trestní oznámení pro porušování povinností při správě cizího majetku.

Pražská strojírna Společnost sídlící ve Vinoři je dceřinou společností dopravního podniku.



Firma se zabývá broušením kolejí nebo dodávkami kolejí a výhybek. Dopravní podnik je jejím hlavním odběratelem.



Společnost má zhruba sto padesát zaměstnanců pracujících ve výrobě.



Pražská strojírna má dlouholetou tradicí od počátku 19. století. Správní rada tehdejších elektrických podniku ji koupila už v roce 1912.



Podle Krnáčové z auditu vyplynulo, že došlo ke škodám velkého rozsahu. „Nebyl schopen vysvětlit částky na reprezentaci, zaměstnával lidi, kteří tam nepracovali, používal CCS karty a platební karty k vlastním účelům,“ shrnuje Krnáčová.

Vedení dopravního podniku nedávno odvolalo Říhu a vyměnilo celý management firmy. Podnik Pražská strojírna přitom není v dobré kondici. Podle generálního ředitele dopravního podniku Martina Gillara dluží 180 milionů korun, z toho část právě dopravní podnik.

Sám Říha špatné hospodaření odmítá, mělo se jednat o investice nutné pro získání nových trhů. „Abychom získali teritorium, museli jsme k tomu vynaložit nějaké prostředky. Za pohoštění, dárky – to je v rozvojovém světě úplně běžné, jinak se s vámi nikdo nebaví. Když v rozběhnutých jednáních nebude nové vedení pokračovat, tak tyto peníze vyletí komínem,“ uvedl Říha pro Lidovky.cz.

Ještě nedávno prý vyjednával v Iráku o tom, že by Pražská strojírna mohla získat zakázky na výstavbu tramvajových tratí v Basře či dalších městech. Podle Gillara je to ale fantasmagorie. Tak riskantní podnik by malá městská firma nikdy nemohla uskutečnit.