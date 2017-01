Podzemku zase trápí voda. Můstek si bude muset ještě počkat

Větší oprava frekventované přestupní stanice metra se zatím nechystá. „Vodu ve stanici jsem v této podobě nikde na světě neviděl. Možná by bylo dobré zvážit nějakou větší rekonstrukci stanice, jako proběhla na Národní třídě,“ říká si každý den cestou do práce čtenář Filip Chudoba. Aby také ne. Voda do stanice metra Můstek teče bez viditelné známky nápravy již od června minulého roku. Podle mluvčí dopravního podniku (DPP) Anety Řehkové se ale na problému intenzivně pracuje.

„V současné době je již kompletně dokončeno odvodnění prostoru pod nástupištěm. To pro cestující není viditelné. Předpokládáme, že průběžné opravy při zachování plného provozu budou ve stanici Můstek pokračovat i v průběhu 1. poloviny roku 2017,“ řekla Řehková.

Letos mají prioritu Jinonice, Skalka, Muzeum a Dejvická

V minulosti měl DPP možnost vyřešit zatékání, které se začalo objevovat po zbudování bezbariérového přístupu do stanice, souběžnou rekonstrukcí. Kvůli tomu by se však musela podle Řehkové uzavřít celá stanice. V současné době ale má dopravce jiné priority – již začala rekonstrukce stanice Jinonice. Souběžně chystá opravu stanic Skalka, Dejvická a Muzeum. „Plán je, že by se měly každý rok rekonstruovat dvě stanice. Samozřejmě bude záležet na okolnostech,“ řekl investiční ředitel DPP Jan Blecha.

K výraznějšímu zatékání dochází hlavně v prostoru okolo pilířů uprostřed horní části stanice, přestupu na linku A. Podzemní vody je příliš a stávající odvodňovací systém ji nestíhá jímat. Při posledních stavebních úpravách kolem bezbariérového výstupu totiž došlo k posunu hydrogeologických poměrů.

„Průsaková voda začala nově vytékat do původního odvodňovacího systému, který však kapacitně nově vzniklé hydrogeologické situaci nepostačuje,“ vysvětluje Řehková.

Problém s průsaky se řešil také v létě na Andělu. Kvůli špatně utěsněné šachtě nových výtahů se začaly tvořit louže podobné těm na Můstku. Podle čtenářů se sem drobné louže opět vracejí.