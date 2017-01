Pokuty za parkování budou nově řešit na radnicích

Prazan

Pokuty za parkovani neplatim, listecky vyhazuji

Pokuty

To uz bys tam mel takovy dluhy, ze by ti sebrali i to auto...

Re: Pokuty

Je videt, ze vubec nevis, jak veci fungujou. Tak se vrat k...

Re: Pokuty

Ty běž už do sraček demente z planety XYZ!