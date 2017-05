Politolog Kubáček: Prezident Zeman demisi přijme

Přijme prezident demisi vlády?

Dá se očekávat, že prezident demisi přijme. Bohuslav Sobotka také včera uvedl, že je připraven na předčasné volby. Podle mě ale prezident toto řešení neupřednostní. Jednak by to bylo zbytečné k blízkému termínu voleb. Navíc by to byla velmi drahá záležitost. Ale řekněme si také otevřeně, že by to Miloš Zeman nepřivítal jako kandidát v rámci prezidentské kampaně.



Proč?

Protože v tu chvíli by to příliš měnilo jeho strategii a prodlužovalo by to délku kampaně. Může se tak stát, že prezident vybere nějakou politickou osobnost a pověří ji, aby našla vhodného kandidáta na premiéra, který by získal většinový mandát. Nebude to ještě navržený premiér, ale bude to vyjednavač, který má za cíl najít budoucího premiéra. Je dost možné, že Zeman půjde touto cestou, aby nenahněval Andreje Babiše a zároveň nepostavil proti sobě ČSSD jako celek.



Jak hodnotíte Sobotkův krok?

Je to odvážné rozhodnutí, protože je možné, že Zeman vybere takovou osobnost, která vytvoří půdorys vlády bez Sobotky. Takže Sobotka možná rezignoval na půlroční mandát premiéra. Dalo se spíš očekávat, že premiér bude z rozhodování couvat. Ale on toto opatření udělal z jednoho prostého důvodu. Proto, aby zodpovědnost za Babiše nepadla na jeho hlavu. Protože všechna jiná opatření by buď vedla k tomu, že Babiš odejde jako mučedník a posílí svoji legendu, že vše se dělo proto, aby byl vytlačen z politiky. Nebo by například Sobotka řekl, že to bude řešit Poslanecká sněmovna, a požádá o důvěru. Ale v tu chvíli by veškerá zodpovědnost za Babiše padla na něj. Buď proto, že by byl nucen bránit Babiše, nebo kdyby ho nebránil, tak by si všichni říkali, proč ho tedy ve své vládě má. Takže je demise jediné možné odvážné řešení, tak aby Sobotka měl nějaký náboj, nějaké téma do kampaně na podzim do Poslanecké sněmovny.