Politolog: Možná je to jen divadlo pro veřejnost

Už také zaznělo, že by bez souhlasu poslanců mohla pracovat celé čtyři roky...

Bylo by to popření základních ústavních principů a na ústavní žalobu. Hlavním princip českého parlamentarismu je, že vláda má důvěru Sněmovny. Dobře napsané ústavní žalobě by musel soud vyhovět. Známe příklady z evropských zemí, kde dlouhodobě existuje menšinová vláda, protože mají takzvaný negativní parlamentarismus. Vláda má důvěru až do okamžiku, dokud jí parlament nevysloví nedůvěru.



Řada politiků nabídku do Babišovy vlády odmítla. Nechtěli riskovat kvůli její možné krátké životnosti?

Možná že Andrej Babiš už podporu má a celé to je hra pro veřejnost. Napovídalo by tomu to, že ve vládě jsou lidé, kteří by asi do podobného rizika a zahrávání si se jménem nešli. Druhá možnost je, že Andrej Babiš do toho jde opravdu naslepo, snaží se vytvořit tlak a donutit další strany, aby přehodnotily svou pozici. Tedy: buď do vlády vstoupí, nebo ji budou podporovat. Může taky vytvořit menšinovou vládu jen s jednou stranou a ta třetí ji bude podporovat. Určitě to platí zejména o KDU-ČSL a také o sociální demokracii. Obě strany se nacházejí ve složité existenční situaci.



Že by v případných předčasných volbách vypadly z politiky úplně?

To nelze podcenit. ČSSD má možná stovky lidí ve funkcích na ministerstvech, ve vládních agenturách a dozorčích radách. V okamžiku, kdy by došlo natvrdo k situaci, že vznikne vláda s jinou většinou a bez nich, je logické, že by následovala řada personálních kroků. Ty by připravily řadu straníků o zajímavé posty. Což může najednou úplně měnit vnitřní situaci ve straně.