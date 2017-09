Zeptali jsme se politologů, co znamená vydání Babiše a Faltýnka

Co by vlastně jejich vydání znamenalo?

L.M.: Jedna věc je trestněprávní rovina a tady je to jasné – pokračování trestního stíhání. Druhá rovina je politická. A tam jsou důsledky naopak velmi nejasné. Zásadní odpověď totiž přinesou až volby, tedy to, jak se k tomu postaví voliči, komu odevzdají hlas, kdo se dostane do nové Sněmovny a s jakým počtem poslanců. Možná ještě důležitější ale bude ochota ostatních parlamentních stran spolupracovat s Andrejem Babišem a ­jeho ANO. To je totiž pravděpodobně nejdůležitější téma říjnových voleb, což se nám může či nemusí líbit, ale je to tak.

Jan Kubáček Český politolog, specializuje se na politický management, politickou komunikaci a volební marketing. - Je autorem několika odborných knih a cvičebnic, desítek studií a popularizačních článků. Rovněž se zajímá o autoritativní režimy a fenomén politické manipulace. Ladislav Mrklas Politolog, prorektor pro studium na VŠ CEVRO Institutu. - Jeho odbornou specializací je komparativní politologie se zaměřením na český politický systém, evropské politické strany, volební a stranické systémy, místní a regionální politiku a politický marketing.

J.K.: Fakticky jde o začátek vyšetřovacího procesu v přímém přenosu, kdy začnou úkony s tím spojené. Po první vlně veřejného přetřásání viny či neviny Andreje Babiše a jeho blízkých zapojení tématu do předvolební kampaně prošetřování utichne, protože jde o mnohaměsíční věc.

Co by znamenalo jejich vydání pro Sněmovnu a pro její další práci?

L.M.: V zásadě nic. Trestně stíhaní poslanci své mandáty neztrácejí. Oba tedy zůstanou poslanci. Navíc tato Sněmovna toho během následujících týdnů již moc nestihne.

J.K.: Případné nevydání poslanců Babiše a Faltýnka by otřáslo pověstí jak Sněmovny, tak Babiše a hnutí ANO. Pokud budou vydáni, což je pravděpodobné, pak práci Poslanecké sněmovny to nijak zásadně neovlivní, stejně již funguje jen v­ režimu předvolební horečky. Už minimálně zasedá, naopak se agituje v terénu.

Pokud se nestihne nic vyšetřit a oba budou po volbách poslanci znovu, bude se o vydání jednat zase?

L.M.: Ano, nová dolní komora bude znovu jednat a­ hlasovat o jejich vydání. Bylo by však velmi negativním precedentem, kdyby o ­stíhání hlasovala jinak než Sněmovna předešlá.

J.K.: Podle vyjádření nejvyšších soudních instancí lze odhadnout, že ano a opět celý proces vydávání bude na začátku. U druhého zbavování imunity však není vůbec vyloučeno, že poslanci Babiš a ­Faltýnek již nebudou vydáni. To rozhodnou výsledky sněmovních voleb.

Čapí hnízdo - Tato kauza se týká přidělení padesátimilionové eurodotace pro Čapí hnízdo.

- Policie chce obvinit lídry favorizovaného hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka z dotačního podvodu. - Evropské peníze, které byly určeny na podporu malých a ­středních podniků, získala firma Farma Čapí hnízdo. V době, kdy se tato společnost ucházela o dotace, měla anonymní majitele, a nebylo tak jasné, kdo ji vlastní. Babiš až po letech přiznal, že vlastníky byli v dané době jeho dvě dospělé děti a švagr.

Pokud Babiše Sněmovna vydá, ztratí tím voliče?

L.M.: Z nálad veřejnosti prozatím vyplývá, že se sice ztenčil potenciál hnutí ANO, ale na druhou stranu se upevnila vazba těch Babišových voličů, kteří se rozhodli již dříve. Takže přísně vzato, Babiš voliče neztrácí. Horká kampaň se nicméně teprve rozjíždí a zasáhnout do ní může ledacos. Výsledek mohou ovlivnit nejen domácí, ale i mezinárodní události či souvislosti. Ještě před českými volbami například proběhnou důležité volby v sousedním Německu.

J.K.: Ne tolik, kolik by ztratil, kdyby Sněmovnou nebyl vydán či dokonce kdyby lpěl na své imunitě a tím na svém nevydání. Když bude zbaven imunity, tak ti, co mu fandí, se ještě ve své podpoře víc utvrdí. Ti, co jsou vůči Babišovi kritičtí, budou považovat toto dění za další důkaz jeho selhání.

Která kauza Babišovi nejvíc škodí v očích voličů?

L.M.: Spíše všechny dohromady jako celek způsobily jistou ztrátu kreditu a důvěry. A tím pádem ANO ztratilo šanci oslovit část voličů, kteří dosud váhali mezi několika stranami. Někteří méně rozhodnutí voliči ANO též mohou takzvaně volit nohama, tedy k­ volbám nepřijít.

J.K.: Jednoznačně Čapí hnízdo. Je to aféra široce srozumitelná a figuruje v ní jeho rodina. Všechny ostatní kauzy se pohybují v účetním světě, jsou těžko pochopitelné pro oboru neznalého.