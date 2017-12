Pomóc, jde po nás King Kong, vyzkoušeli jsme únikovku

Prý že se staneme součástí filmového štábu, který se vydá na Ostrov lebek hledat důkazy o tom, že zde žil bájemi opředený lidoop zvaný Kong. Tak jdeme na to!



Americká televizní společnost AMC Networks je proslavená seriály, jako je Fear the Walking Dead, Emerald City nebo Halt and Cath Fire. V rámci propagace seriálu King Kong se nyní spojila s českým provozovatelem únikových her The Chamber a vytvořila tento jedinečný projekt – vyzkoušeli jsme únikovou hru a vyzkoušeli si, jaké to je unikat v partě ze spárů King Konga. Zahrát si ji můžete také, jen pospěšte, veřejnosti bude otevřena jen do neděle 3. prosince.

Sluhové gigantického lidoopa nazývaného Kong se na vás už těší!

„Hráči mohou nasát atmosféru filmu tak, jak tomu od televizní obrazovky není možné, a na děj si doslova sáhnout. Filmový zážitek se tak stane nebývale kompletním,“ říká Tomáš Kučva, manažer společnosti The Chamber.

Hra začíná tak, že vás Kongův posluhovač v opičí masce odvede se zavázanýma očima do sklepa. Když si sundáte pásku, zjistíte, že jste zamčení v poutech. Máte hodinu na to dostat se ven. Hra je plná hádanek a kvízů, je jen na vaší šikovnosti a týmovém duchu dát všechno to hádankové puzzle dohromady.

Koncept únikových her vznikl v roce 2007 v Japonsku, odkud se v roce 2011 pak rozšířil na všechny světové kontinenty. Jejich princip je jednoduchý. Hráči, zde v maximálním počtu šest osob, jsou uzamčeni v místnosti, z níž se musí během časového limitu dostat ven. Musí dobře prozkoumat celý prostor, najít v něm různé stopy, indicie a vyřešit sérii nejrůznějších hádanek i logických úkolů, použít důvtip, být šikovný a týmově spolupracovat.