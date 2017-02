Špatně parkuješ? Čeká tě msta

„Trochu jiný bloček za parkování na chodníku,“ říkal si při procházení kolem parku Grébovka čtenář vystupující pod přezdívkou Hanys Hanysovič. Neznámý vandal se tu totiž rozhodl špatně parkujícímu řidiči audi pomstít netradičním způsobem. Popadl popelnici a celou ji i s jejím obsahem vyklopil na kapotu vozu. „Rádi bychom upozornili na fakt, že takováto i podobná jednání jsou protiprávní,“ reagovala na incident mluvčí městské policie Irena Seifertová, podle které strážníci braní zákona do vlastních rukou rozhodně neschvalují.

Parkující auto se nestalo v pražských ulicích terčem mstitele poprvé. Loni na podzim totiž někdo v Přemyslovské ulici v Praze 3 pro změnu obalil fólií celý ford tak, že s ním nebylo možné odjet. Auto bylo totiž zabalené nejen kolem dokola, ale také přivázané ke stromu červenobílou páskou. Vlastník se tehdy na strážníky neobrátil, stejně jako řidič z Grébovky. „V případě podezření ze spáchání jakéhokoli protiprávního jednání má každý právo obrátit se na nás, případně na policii,“ radí Seifertová.

Asi nejznámější případ vandalismu spáchaného na autě posledních let je bezesporu dlažební kostkou poškrábané porsche zpěváka Daniela Landy. Záznam, na kterém mladík Petr V. svůj čin provádí, vidělo na internetu několik milionů lidí. Ač se několik dní po incidentu, jenž se odehrál na Vyšehradě, mladík sešel s Landou a omluvil se mu, incident strhl lavinu nenávistných reakcí, které sám Landa musel krotit. „Bude to toho kluka hodně bolet? Já si myslím, že by mohl zažít to co to auto,“ zněly některé z komentářů na sociálních sítích.

Oblíbenou kratochvílí těch, již útočí z legrace či ze msty na cizí auta, je používání různých barev a sprejů. Tento způsob použil minulý týden také vandal v jedné z vesniček nedaleko Brna. Ten totiž stříbrným sprejem postříkal

zaparkované BMW tak, že znemožnil používání zrcátek a oken. „Zatím neznámý pachatel se pravděpodobně chtěl majiteli tímto způsobem pomstít,“ popsal dílo policejní mluvčí Bohumil Malášek.