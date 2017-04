Ponožky a sandály vlogerky neřeší

Doba se ale změnila, a tak už nestačí jen odprezentovat čerstvé kousky z šatníku či se nalíčit jako filmová hvězda. Holky tak zpoza svých webkamer vyrazí v pondělí do skutečného světa, do parku Grébovka, aby u příležitosti šestých narozenin kanálu Prima Love ukázaly, jak se umět zkrášlit naživo.



Proč jste se pustili do natáčení videí právě o módě?

Style with me: Od útlých let jsem se prohrabávala nesčetným množstvím časopisů a vyhledávala poslední trendy. Přerostlo to nejvíc, když jsem objevila kouzlo internetu a náhodou klikla na odkaz s fashion blogem. Sama jsem chtěla být blogerkou a psát o módě články, jenomže trh s blogy byl už v té době přesycený, takže jsem začala točit, abych jednou ten svůj blog zpropagovala. Bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí vůbec.



Flabgee: Nad tím, o čem bych měla točit, jsem nikdy moc nepřemýšlela, nebyl to dopředu promyšlený tah. Založila jsem si YouTube kanál a začala točit jednoduše o tom, co mě baví a čím žiju. Videa odrážejí mé vlastní zájmy. To mě na YouTube baví nejvíc, že je kanál můj a můžu si točit, co chci. Jednou natočím tutoriál na líčení a podruhé třeba na pečení cupcaků.

Jaký módní výstřelek vás umí na ulici spolehlivě vytočit? Stále vedou ponožky v sandálech?

Style with me: Ponožky v sandálech jsou zavedeným klišé, co mě už nechává chladnou. Více mi vadí nevkusné kombinování vzorů a barev či ztráta soudnosti při oblékání – to je podle mě mnohem více tristní.



Flabgee: Neříkám, že mi občas některé věci nepřijdou úsměvné, ale respektuji, že spousta lidí volí raději pohodlí a móda je jim ukradená. Totéž si myslím o různých výstřelcích. Samozřejmě se pozastavím, když vidím korpulentní dámu v leopardím oblečku, které vylézají ramínka zpod tílek, nebo třeba zařízlé silonky pod těsnými šaty, ale není to nic, co by mě nějak vytáčelo. Jsem si naprosto jistá, že je spousta lidí, kteří se zase po- usmějí nad mým fialovým přelivem nebo modrou rtěnkou. Ať si každý nosí, co chce.

V čem je podle vás největší přínos vašeho kanálu?

Style with me: Do každého videa se snažím vložit něco navíc, o čem si divák řekne: Wow, to jsem neznal, to se mi líbí. Své cestovní vlogy tak třeba obohacuji o praktickou stránku. Jako Vietnamka také umožňuji divákovi nahlédnutí do obou kultur.



Flabgee: Já se snažím hlavně zabavit a pobavit, to je nejdůležitější. Divačkám sice předávám zkušenosti ohledně líčení a oblékání, ale není to gros mých videí, protože na YouTube je dost větších odborníků. Pro některé mladé slečny jsou ale na druhou stranu má videa přínosná právě díky tomu, že vše posuzuji z laického hlediska. Když tedy točím nějaký návod, není to nikdy nic složitého.