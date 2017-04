Poplatky nás trápí, ale mnohé postupně mizí

Jednu banku využíváme pro běžné platby, ve druhé bance máme účet kvůli hypotéce a do třetí si posíláme peníze na spořicí účet. To je relativně častý jev mezi Čechy.



„S příchodem nových bank, které začaly nabízet účty bez poplatků, se lidem otevřela možnost, jak si snadno a hlavně bezplatně vyzkoušet služby i u jiných bankovních společností. Klienti tak jednotlivé služby využívají právě tam, kde je to pro ně nejvýhodnější, a nic navíc za to neplatí,“ říká Tomáš Motl, který vede oddělení výzkumu trhu v Air Bank.

Úvěry porostou S ohledem na legislativní změny mají úvěry ze stavebního spoření, hlavně ty nezajištěné, potenciál pro růst.



Jednotlivé stavební spořitelny příležitost ke zvýšení podílu na úvěrovém trhu cítí a snaží se přilákat klienty. Využívají k tomu jak úpravy produktů, tak úpravy sazebníků. Stavební spořitelny se snaží přiblížit k produktům hypoték také úpravou poplatků. Poplatky za vyřízení úvěru některé zrušily úplně, jiné na ně poskytují akce.



Nyní upravují i poplatky za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Pokud je smlouva uzavřena společně se žádostí o úvěr, neplatí klient poplatek za uzavření.



Podle ukazatelů ministerstva financí došlo loni u překlenovacích úvěrů k nárůstu objemu o 1,8 miliardy korun.



Podle průzkumu agentury STEM/MARK využívá jen jednu banku 40 procent Čechů, dvě banky má 29 procent lidí. Klientem tří a více bank je téměř stejně respondentů. Dále z šetření vyplynulo, že hlavní banku loni změnilo 14 procent lidí, a to hlavně klienti velkých bank.

Podobné hledisko vyplývá z průzkum agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA). Největší vliv na spokojenost lidí s bankou má důvěryhodnost, plnění slibů, které banka dala, a vstřícnost personálu, ale i poskytovaná kvalita služeb a stabilita.

„Všechny tyto atributy se pohybovaly kolem čísla 9 na desetibodové stupnici. Mezi 8 a 9 body ohodnotili respondenti také úroveň internetového bankovnictví, poskytovanou kvalitu služeb, profesionalitu bankéřů a dostupnost služeb,“ vysvětluje Pavel Štěpánek, výkonný ředitel ČBA, a dodává, že panuje shoda mezi tím, co lidé říkají, a tím, jak se chovají. I když necelá třetina klientů o změně hlavní banky loni sice uvažovala, dvě třetiny z nich proto neudělaly nic. Pokud by lidé mohli na produktech své hlavní banky něco změnit, doporučili by nejčastěji snížit či zcela zrušit poplatky.

Ostatně ty se u bank dost liší. „Rozdíl mezi jednotlivými běžnými účty byl znatelný. Není výjimkou, když si banka na poplatcích vezme víc než tisíc korun ročně. Oproti tomu příjemným zjištěním bylo, že na trhu je více bank, které nemají žádné poplatky či běžný účet příjemně úročí, a klient tak od banky může dostat pár stovek korun za rok,“ říká Ladislav Klika, ředitel společnosti MindBridge Consulting. Dle jejich výzkumu si banky nejčastěji účtovaly poplatky za vydání platební karty, výběry z bankomatů a platební příkazy.