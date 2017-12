Pořiďte vánoční dárky on-line aspoň týden před nadílkou

Ředitel Marketingového institutu Tomáš Poucha očekává, že letošní velké množství dárků může při doručování ovlivnit lidský faktor. Pro Metro hovořil také o důsledcích.

Jak dopadne doručování o letošních Vánocích? Myslíte, že firmy dodají všechny dárky včas?



Obávám se, že letos nás čeká velmi bolavé období plné stížností a nespokojenosti kvůli dopravě. Všude se tvrdí, že nejsou lidi. Teď uvidíme v přímém přenosu, co to znamená. Nemyslím, že bude problém s tím, že by zásilky chodily špatně, to mají prodejci dobře nastavené a jejich systémy to zvládnou. Problémy budou tam, kde má nastoupit lidský faktor. Donáška, vyzvedávání, zpoždění, jednání, omluvy – zkrátka všechno, co ovlivňuje zákaznickou zkušenost a co je vidět a cítit.

Stále více lidí nakupuje on-line. Kdy by měli pořídit dárky na Vánoce?

Podle zpráv na sociálních sítích se zdá, že už to začíná, už teď si řada lidí stěžuje na dopravu a to ještě zdaleka nezačalo to nejhorší. Lidé už celkem přijali nákupy on-line za své a budou nakupovat více než dříve. Letos se však budou muset obrnit trpělivostí a myslím, že není rozumné čekat na poslední chvíli. Letos totiž rozhodně nebudou všechny dárky pod stromečkem včas.

Kdo nese vinu za to, že nepřišel dárek včas? Jak by tomu měly firmy předejít?

Prodejci by se na situaci měli také připravit a rozhodně se nedistancovat od svých dopravců. Zákazníkovi je úplně jedno, že chyba není u prodejce. Pokud nebude mít dárky včas, bude křičet na toho, kdo mu to slíbil. Myslím, že je třeba si to u dopravců maximálně hlídat a k tomu mít skvěle připravené eskalační scénáře, krizovou komunikaci, cesty a způsoby případné kompenzace a rozhodně upravit komunikaci se zákazníkem. Otevřeně s ním o všem mluvit dopředu, ne když už je rozčílený a vzteky nevidí a neslyší, to je může přijít pěkně draho.