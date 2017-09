Posílený dohled na nádraží zajistí ho dopravní podnik

Práce na předláždění nástupišť u hlavního nádraží jsou hotové. Prázdninové opravy vyšly na téměř pět milionů korun. Jejich cílem bylo zlepšit prostředí důležitého přepravního uzlu, přes který denně projedou desetitisíce cestujících.



Nyní se chce dopravní podnik zaměřit na udržení tohoto nového vzhledu, což v této problematické lokalitě nebude zas až tak jednoduché. Ostatně při loňské rekonstrukci vlakových nástupišť zářila dlažba novotou sotva pár dní.

Vedení brněnského dopravního podniku se však rozhodlo, že na tramvajové zastávce Hlavní nádraží dohled nad udržováním pořádku zvýší. „Nově zde bude mít v ranní a odpolední směně nepřetržitý dohled naše pořádková služba. V případě potřeby se naši zaměstnanci budou obracet na městskou či státní policii, “ říká generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

Pořádková služba bude dohlížet na to, aby se na zastávkách nescházeli bezdomovci a cestující neodhazovali odpadky. Na místě budou pracovníci pořádkové služby přítomni každý den od šesti ráno do desíti večer.

Zřízení téměř nepřetržité pořádkové služby nijak nezasáhne do rozpočtu dopravního podniku. „Nejedná se o speciálně vytvořené pozice. Pořádková služba funguje více než čtyři roky. Zajišťují ji naši zaměstnanci, většinou řidiči, kteří ztratili způsobilost k řízení vozidel. Byli však u podniku dvacet a více let a zbývá jim jen pár roků do důchodu,“ vysvětluje mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová. Těchto zaměstnanců má dopravní podnik osm. Už dříve dohlíželi na pořádek v hlavních přestupních uzlech, u hlavního nádraží se dozor nyní ještě zintenzivní.

Prostor nad hlavním nádražím i pod ním patří k nejstřeženějším lokalitám v Brně. Nepřetržitě jej monitoruje asi desítka bezpečnostních kamer, které mají rádius 360 stupňů. Hlídky městské policie se tu pohybují ve zvýšené míře ve dne i v noci. Často přitom využívají poznatků pracovníků z kamerového centra. Přes zvýšenou míru dohledu zůstává nádražní prostor zároveň i nejproblematičtějším.

„V okolí hlavního nádraží jsme letos řešili okolo pěti stovek případů – přibližně dvě třetiny tvořilo popíjení alkoholu, sedmdesátkrát šlo o znečišťování veřejného prostranství a v šedesáti případech strážníci řešili žebrání,“ přibližuje nejčastější prohřešky mluvčí městské policie Pavel Šoba a dodává, že necelá stovka případů se vyřešila domluvou, zatímco ostatní skončily pokutou či předáním správnímu orgánu.

Pokud strážníci zjistí, že se na lavičce nachází někdo, jehož přítomnost jiné lidi zjevně obtěžuje, dotyčného probudí. Hlídka se přesvědčí, zda dotyčný nemá zdravotní problémy. Nedopouští-li se žádného přestupku, zpravidla ho přesvědčí, aby odešel jinam. Novinku v podobě posílení pořádkových hlídek dopravního podniku strážníci vítají. „Každý krok vedoucí ke zvýšení komfortu cestujících nás těší. Dosavadní už tak rozsáhlá spolupráce s dopravním podnikem se tímto jen prohloubí. Jaké výsledky přinese, ukáže až čas,“ dodává Šoba.