Pozor na padělky, varují celníci

Celníci mají před svátky plné ruce práce. V sobotu udělali podle Týdeníku policie velký zátah a vtrhli do areálu tržnice SAPA v Praze – Libuši. V rámci celostátní předvánoční kontrolní akce zaměřené na padělané zboží v několika stáncích a prodejnách našli 18 343 kusů padělaného zboží. Majitelům ochranných známek by jeho prodejem vznikla škoda ve výši pět a půl milionu korun.



V rukou celníků se nedávno ocitlo i 6200 krabic falzifikátů stavebnice lego, které našli také v této tržnici. Podle mluvčí pražských celníků Evy Kurkové by prodej těchto stavebnic způsobil firmě Lego škodu zhruba tři miliony korun.



Zvýšený výskyt padělků na českých tržnicích, obchodech, ale i v e-shopech není v předvánočním období nic neobvyklého. Podle mluvčí české celní správy Martiny Kaňkové však nelze ani letos pozorovat jednoznačný trend. Ještě loni v Česku mezi padělky frčely nejen všemožné druhy hraček, ale také příslušenství mobilních telefonů, sportovní obuv, kosmetika a oblečení. V roce 2015 pak podle ní vládlo obrovské množství strojků na pedikúru, tužkové baterie, holicí čepelky, šperky i hračky.

„Je otázkou, co lze považovat za kuriózní. Byly zajištěny například elektrické kytary nebo zaměřovače na airsoftové zbraně,“ dodává Kaňková.



Jak spolehlivě rozpoznáte, že máte v ruce padělek? Od originálu ho podle Kaňkové spolehlivě rozpozná jen vlastník dotčeného práva duševního vlastnictví, tedy firma, jež vyrábí originál. Dobrým vodítkem ale mohou být podmínky, za kterých je zboží nabízeno.

„Ať už se jedná o místo nebo způsob prodeje, vzhled zboží nebo jeho obalů a cena. Ta je vůbec poměrně spolehlivým měřítkem, je však nutné vzít v úvahu, že v různých výprodejích lze také zakoupit originální zboží za nižší ceny, než jsou pro dané zboží obvyklé,“ vysvětluje Kaňková. V Česku se přitom najdou i tací, kteří vyhledávají padělané zboží cíleně.



Své o tom ví například čtenář deníku Metro Ondřej, jež si nepřál v článku uvést celé jméno. Ten je vášnivým fanouškem stavebnic a figurek lego, jejich cena mu však přijde často přemrštěná. Proto volí alternativu v podobě nákupu o něco levnějších padělků přes internet. „Když vám taková stavebnice přijde do rukou, mnohdy jako lajk nepoznáte, že jde o padělek. Namísto Lego ale napíšou na stavebnici Blockworld, z Batmana je Batleader, Superman drží v ruce pistoli či středověký meč či se prostě jen změní design některých komponentů. Pokud to ale skousnete a nikdo vám necpe, že je to originál, proč ne,“ míní.

Zaručeným místem, kam lze vyrazit pro falešnou stavebnici či figurku oblíbeného hrdiny a ušetřit, patří například bleší trh. Můžete sice narazit na výrobek prakticky se nelišící od originálu, ale také se lehce spálíte. Originál je jen jeden!