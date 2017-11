Pozorný čtenář může zachytit v Mamánkovi vliv Picassa

O čem je Princ Mamánek?

Je to pohádka o nehorázně rozmazleném princi Ludvíkovi, který už je dost přerostlý a nechce se hnout od maminky ze zámku. Jeho otec, král Radomil, se synova budoucího panování dost bojí, a tak ho vyšle na nedobrovolnou cestu do světa, aby konečně dospěl v muže. Uspí ho odvarem z makovic, zabalí do koberce a vysadí v lese, kde Ludvík v životě nebyl. Na cestu mu zařídí velmi svérázný doprovod – rytíře Leonarda Hudrovala z Drtěnic, který s budoucím panovníkem rozhodně nejedná v rukavičkách. Ludvíka čeká strastiplná cesta plná poznání a dobrodružství.



Proč zrovna pohádka? A je jen pro děti, nebo si v ní najdou to své i dospělí?

Pohádka je žánr, který mě velmi baví. Kombinuje se v něm humor, fantazie, napětí a láska. Navíc se v pohádkovém světě mluví řečí symbolů, kterým rozumí děti i dospělí. A ano, je to pohádka i pro dospělé. Zvlášť matky by mohla bavit. (smích)



Co si myslíte o mamánkovství?

K životu člověka přirozeně patří silné období dospívání. Čas, kdy se odpoutáváme od matky, ale i od otce, silně ovlivňuje naše pozdější vztahy. I proto mě baví podívat se na toto téma bezpečnou a hravou pohádkovou formou.



Na co se můžeme těšit dřív, na knihu, nebo na film?

Kniha vychází 9. listopadu. Filmová podoba zatím zraje. Stále ještě hledám ty pravé koproducenty, kteří si moji pohádku zamilují stejně jako já. S knihou jsem si vymyslel i takovou interaktivní hru. Deset knih a deset audioknih bude mnou speciálně označeno a ten, kdo si tyto vybrané kusy koupí, dostane ode mě dárek. Vstupenku na můj sváteční lednový koncert. Ti, co označené knihy a cédéčka najdou, se tak i potkají a já věřím, že v příbězích, jak a ke komu se knihy a audioknihy dostaly, se ukáže to, jak se díky synchronicitě neustále dějí jen samé zázraky.



Knihu jste také ilustroval, jak jste se k tomu dostal?

Když jsem byl malý a dospívající, kreslil jsem hodně, ale pak jsem ze dne na den přestal. A teď, s knihou, jsem zase začal a musím říct, že nechápu, jak jsem mohl být bez toho. Ilustrovat celou knihu pro mě každopádně byla obrovská výzva. Dokonce jsem kvůli obrázkům cestoval po místech, kde žili slavní malíři, abych se dovzdělal a načerpal inspiraci. Pozorný čtenář bude moci zachytit vliv Dalího, Picassa či Van Gogha.



Ve scénáři jste psal role přímo pro Josefa Abrháma, Libuši Šafránkovou nebo Ondřeje Vetchého a tito herci namluvili i audioknihu Princ Mamánek. Jaká byla práce na ní?

Fantastická! To setkání bylo pro mě velkým dárkem. Režírovat tyto velké osobnosti a výjimečné herce, byť zatím jen ve studiu při načítání audioknihy, je určitě jeden ze splněných snů. Všichni tři podali bravurní herecký výkon. Autentický, velmi lidský a zároveň plný humoru a profesionality. Navíc nám Ondřej Brzobohatý složil krásnou hudbu, takže mám z výsledku upřímnou radost.



Kromě herectví, scenáristiky, režie a nyní i psaní se věnujete také muzice. Jaké jsou vaše aktuální a chystané projekty?

Po úspěšném turné „Seznamme se“ mám v plánu vyrazit za diváky s koncertním recitálem s názvem Jan Budař & piano. Budou to opět mé písně jen s doprovodem klavíru. Každý koncert bude také jedinečné setkání s diváky v řadě zázračných přítomných okamžiků.