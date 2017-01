Práce v ulicích budou rekordní. Prahu vyjdou na tři miliardy korun

Trochu to připomíná výběr kandidátů do soutěže výluka, oprava nebo díra roku. Praha zveřejnila seznam chystaných míst, která v letošním roce projdou rekonstrukcí. A žádná selanka to nebude.

Největší potíže nastanou na magistrále v místě mimoúrovňové křižovatky U Bulhara, na Karlově náměstí, v části Koněvovy a Patočkovy ulice a na nábřeží Kapitána Jaroše. Spolu s opravami kanalizací a vodovodů půjde o investice zhruba za tři miliardy korun.

Obavy z opravy kolem magistrály

Mezi plánovanými ulicemi, které letos čeká oprava, je třeba ulice U Seřadiště v Praze 10, jež se v minulosti s přehledem stala vítězem hlasování řidičů o největší výtluky na silnicích v celé České republice. „Největší obavy máme z oprav kolem magistrály, především se jedná o frézování vozovky na křižovatce U Bulhara, které se navíc uskuteční v době od srpna do října. To bude nepříjemné,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek a dodává: „Budeme se snažit Pražany o letošních opravách a výlukách co nejvíce informovat.“ Oprava Karlova náměstí, která potrvá od července až do konce roku, se dotkne i přilehlé Žitné, Ječné a Resslovy ulice.



Náročností lze podle Dolínka chystanou rekonstrukci v Praze 2 přirovnat k loňské opravě Korunovační ulice v Praze 6. Ta několik měsíců výrazně komplikovala dopravu v Dejvicích a magistrát dokonce donutila uzavírat výjezd z tunelu Blanka. Omezení, které bude podle Dolínka „bolestné“, čeká řidiče na dvou úsecích Patočkovy ulice – od července do konce roku mezi Brusnicí a Střešovickou ulicí a od srpna do října mezi Bělohorskou a ulicí Pod Královkou. Provoz bude veden jedním pruhem.

Po etapách bude od června do konce září uzavíráno nábřeží Kapitána Jaroše v úseku od Letenského tunelu až po Dukelských hrdinů. V ulici V Holešovičkách v úseku Zenklovy a Kubišovy budou dělníci během letních prázdnin frézovat silnici a pokládat méně hlučný asfalt.

Nebudou se opravovat jen silnice, ale také koleje. Největší akcí dopravního podniku bude pokračování oprav na Nuselské, v Klapkově u Vozovny Kobylisy nebo oprava trati mezi Albertovem a Otakarovou.