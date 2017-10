Češi jsou v práci roztržití. Stalo se 44 tisíc úrazů

V Česku se loni stalo lidem v ­zaměstnání celkem 44 772 úrazů, což je ve srovnání s ­rokem 2015 o 2821 případů více. Nejčastější příčinou je špatně odhadnuté riziko při práci a používání nebezpečných postupů včetně zbytečného pobývání v nebezpečném prostoru (74 procent). Vyplývá to z dat ČSÚ a Státního ústavu inspekce práce.



„Riziko vzniku vážného nebo dokonce smrtelného úrazu může být vyšší, pokud v provozu pracují agenturní zaměstnanci. Mnohdy nemusí mít pro výkon takové práce dostatečné kvalifikační předpoklady nebo zkušenosti, případě mohou mít sklony podceňovat povinné nošení ochranných pracovních pomůcek,“ říká Lubomír Winkler ze společnosti Ardon, která dodává řešení pro ochranu zaměstnanců ve výrobních profesích.

Zároveň upozorňuje, že podceňování bezpečnosti práce přispívá ke zvyšování počtu pracovních úrazů. Nejčastěji k nim dochází v ­průmyslu, chemické výrobě a ­dřevařství. V tomto oboru se z oněch téměř 45 tisíc úrazů stalo 21 tisíc. Mimořádně závažné úrazy se stávají během provozu různých tlakových nádob, tepelných výměníků, často také při opravách a provozní údržbě.

Příkladem může být nedávný výbuch kyslíkové lahve na­ Masarykové univerzitě. Hořící vůz opravářské firmy exploze doslova roztrhala. Hasiči a záchranáři ošetřili několik lidí, dva muže převezli s vážnějšími zraněními do nemocnice.

„Máme dvě ohrožené skupiny zaměstnanců – nejvíce pracovních úrazů mají nováčci a ­zaměstnanci do dvou let zaměstnání. Druhá skupina jsou mazáci s vyvinutým pocitem neohroženosti a rutiny. To se určitě nevyplácí třeba na stavbách nebo při práci ve výškách, kde máme druhou největší četnost smrtelných pracovních úrazů hned po dopravě,“ dodává školicí pracovník pro bezpečnost práce Petr Kaňka z poradenské společnosti Bureau Veritas.

Odborníci připomínají, že firmy mají ze zákona povinnost dohlížet na bezpečnost a­ ochranu zdraví při práci, ale praxe vypadá často jinak. „Začíná to už u ochranných pracovních pomůcek. Často například ochranné brýle, chrániče sluchu nebo speciální nehořlavé oděvy bývají uloženy ve skladu, kam pracovníci nemají automatický přístup,“ uzavírá Winkler.