Praha 6 plánuje rozmístit až sto mobilních toalet

Šestá městská část sama žádné veřejné toalety v současnosti neprovozuje. Radnice by to však ráda změnila. „Máme ambice zajistit dostupnost toalet, a to především v oblasti sportovišť a dětských hřišť. Proto bude v letošním roce zahájena výstavba toalet v areálu sportoviště na Babě a v roce 2018 v parku Maxe van der Stoela,“ říká radní Prahy 6 pro dopravu a životní prostředí Roman Mejstřík.

Kam na záchod v centru ● V Praze 1 nemá záchody bez poplatku každý. Toalety jsou zdarma pouze na dětských hřištích ve Vrchlického sadech a v parku Lannova, kam mají přístup jen děti a jejich doprovod, školy a družiny. Veřejná WC i u dalších dětských hřišť jsou zdarma opět pouze pro malé děti, družiny a školy a také pro účastníky akcí organizovaných městskou částí.

● V Praze 2 jsou toalety zdarma přístupné a otevřené v době provozu hřišť. Jedná se o toalety na horním hřišti v parku Havlíčkovy sady, v Riegrových sadech, na Výtoni, v ulicích Na Rybníčku a U Vodárny. ● V Praze 3 mají toalety v parku Rajská zahrada a na hřišti pro teenagery Habrová a dále na dětském hřišti Pod Kapličkou. Mimoto jsou umístěná mobilní WC na hřišti Na Balkáně, v parku Židovské Pece a čtyři jsou rozmístěná v parku na vrchu Svatého Kříže.

Podle něj je výstavba klasických toalet s WC velmi administrativně i finančně náročná, a proto připravila Praha 6 také pilotní projekt na využití upravených mobilních toalet.

„Do konce roku by mělo být osazeno těmito toaletami prvních pět míst. Po vyhodnocení provozu je naší ambicí mít toaletu, jejíž součástí je i umyvadlo, u všech dětských hřišť a sportovišť. To je zhruba na sto dalších místech v Praze 6. Drobný poplatek by hradil náklady spojené s provozem,“ říká Mejstřík.

Jako bonus mají levnější předzahrádky

Radnice Prahy 6 preferuje instalaci moderních mobilních toalet, protože mají 24hodinový provoz, nejsou tedy limitovány otevírací dobou. Městská číst Praha 6 sama žádné záchody neprovozuje, a proto se dohodla s některými restauracemi a bary, aby na toaletu pouštěly nejen zákazníky.

Podniky, které fungují s takto volně přístupnými záchodky, pak mají od radnice pronájem venkovních předzahrádek za nejnižší možnou cenu.

Podniky platí za zábor jen pět korun za metr čtvereční za den také z dalšího důvodu. „Je to taková kompenzace za nulovou toleranci hazardu,“ říká mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.