Praha je ledová. Chodníky kloužou nejen místním

Klouzání a odškodné Během loňské zimy lidé městu hlásili celkem 12 úrazů na chodnících v jeho správě.



Od začátku listopadu 2016 zde řeší jen jeden úraz. Podle mluvčího Víta Hoffmana musí nyní zraněný doložit, kde k němu došlo.



Město, respektive Technická správa komunikací, neprovádí úklid jen na chodnících s malým dopravním významem. Zde se o něj starají třeba jednotlivé městské části.



„Manžel úplně normálně šel, na chodníku uklouznul a křup! Tak jsme tady,“ šeptá nám v čekárně Nemocnice na Františku důchodkyně Marcela, zatímco zde jejímu manželovi ošetřují pochroumaný kotník.

Podle lékařů z místního ortopedického oddělení tu od nástupu sněžení a náledí narostl počet zlomenin. Pády se přitom podle jejich mluvčího Vladimíra Juřiny netýkají jen vyšší věkové kategorie, ale také lidí středního věku. „Registrujeme patnáctiprocentní nárůst oproti jiným obdobím,“ řekl deníku Metro Juřina.



Namrzlé chodníky si neužívají ani cizinci. Alespoň podle pana Karla, hlídače u vchodu do nemocnice. Podle něj jich zde potkáte každý den několik. „Přitom jde většinou o národnosti, jako jsou třeba Italové, kteří mají doma hory. Asi je rozdíl v tom, že jsou zvyklí na podstatně uklizenější chodníky, než jsou ty naše,“ míní Karel, zatímco si bundou zakrývá jmenovku na hrudi.

Zimu si nepochvalují ani pouliční umělci. Podle Vojtěcha Bely, který pravidelně hrává na housle před obchodním domem Baťa na Václavském náměstí, je v těchto dnech taková zima, že mu mrznou prsty. „Pak si mám vydělat na ubytovnu. Ani rukavice mít nemůžu, to bych nehrál tak hezky,“ míní Bela.

Podle ředitele pražských hřbitovů Martina Červeného je třeba dávat pozor na úrazy také při návštěvě hřbitova. „Cesty jsou zde sice uklizené a posypané, lidé ale často při ometání náhrobku či úklidu vánoční výzdoby stoupnou na rám nebo krycí desku, která je pod sněhem kluzká jako led,“ varuje Červený.

Komu naopak studené počasí vyloženě svědčí, jsou zvířata v pražské zoo. Obzvláště ta ze severských oblastí. „Losi, sobi, zubři a bizoni jsou teď ve svém živlu. O vlcích, lachtanech a ledních medvědech nemluvě. Na omezenou dobu se ven vydávají i zvířata, od kterých by to návštěvníci možná nečekali. Třeba sloni,“ popisuje mluvčí trojské zoo Jana Myslivečková. Kdo se naopak ze svého teplého pavilonu nehne, jsou zvířata, která se nejvíce podobají lidem. „Gorily a orangutany v tomto období do výběhu pustit nemůžeme,“ dodává Myslivečková.